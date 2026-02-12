"De la Habana ha venido un barco", un viaje literario por la memoria de la emigración gallega
PRESENTACIÓN LITERARIA
La presentación del libro tuvo lugar, recientemente, en la Casa de Galicia en Madrid, en un acto que unió literatura e historia en el marco de la representación institucional de la Xunta de Galicia en la capital.
La escritora Marita de la Figuera aborda en su libro "De la Habana ha venido un barco" uno de los episodios más determinantes de la historia contemporánea de Galicia: la emigración transatlántica de finales del siglo XIX y comienzos del XX. A través de una narración de marcado carácter humano y evocador, la autora propone un recorrido por la experiencia vital de miles de gallegos y gallegas que se vieron obligados a abandonar su tierra en busca de nuevas oportunidades.
La obra sitúa en el centro del relato al personaje de Mochuelo, cuya historia sirve de hilo conductor para retratar el desarraigo, la esperanza y el esfuerzo de toda una generación de emigrantes. Un fenómeno profundamente arraigado en la memoria colectiva de Galicia, que no solo tuvo impacto en los países de destino, sino también en el propio territorio gallego a través del regreso de muchos de aquellos emigrantes.
Ese retorno estuvo marcado, en numerosos casos, por un fuerte compromiso social y educativo con la tierra de origen. Muchos de quienes regresaron decidieron invertir parte de lo conseguido fuera en la construcción de escuelas e infraestructuras, contribuyendo de manera decisiva al progreso y a la modernización de Galicia.
La presentación del libro tuvo lugar en la Casa de Galicia en Madrid, en un acto que unió literatura e historia en el marco de la representación institucional de la Xunta de Galicia en la capital. Durante el encuentro, Luis E. Ramos destacó la oportunidad de acoger una obra “que ahonda en un período clave de la historia de Galicia”, y subrayó el carácter de ida y vuelta de la emigración gallega, poniendo en valor la generosidad de quienes regresaron y apostaron por el desarrollo social y educativo del país.
