El Centro Asturiano de Buenos Aires celebra 113 años con su gran fabada
ANIVERSARIO
Les fabes con compango fueron los protagonistas de la gran fabada, que reunió a cientos de socios en un ambiente de confraternidad
El Centro Asturiano de Buenos Aires conmemoró su 113 aniversario con un completo programa de actividade, que tuvo como protagonista la tradicional fabada, auténtico manjar de la gastronomía asturiana.
Los festejos comenzaron el 17 de abril con un emotivo homenaje en la sede social a los socios que cumplieron 25, 50 y 75 años en la institución, en un acto encabezado por la presidenta Pilar Simón junto a su Junta Directiva y con la presencia de antiguos responsables de la entidad.
Sin embargo, fue el domingo 19 de abril cuando tuvo lugar en el Campo Covadonga, en Vicente López, tras un torneo de bolos cuatreada y la misa con bendición del ramo, cuando los asistentes compartieron uno de los momentos más esperados: la degustación de una gran fabada asturiana.
Servida en un ambiente festivo, la fabada reunió a cientos de socios y amigos en torno a la mesa, consolidándose como el verdadero corazón de la jornada. Este plato tradicional, preparado siguiendo la receta clásica, no solo ofreció un sabor auténtico, sino que también reforzó el sentido de identidad y pertenencia entre los asistentes.
La celebración estuvo acompañada de música y baile, con la actuación del Conjunto Pelayo y de la cantante Nuria Vázquez, quienes animaron una tarde marcada por la alegría y la participación colectiva.
Los actos concluyeron el 26 de abril con una misa en memoria de los socios fallecidos en el cementerio de la Chacarita, cerrando así un aniversario en el que tradición, cultura y gastronomía se unieron para fortalecer los lazos de la colectividad asturiana en Argentina.
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