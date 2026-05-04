El Centro Asturiano de Buenos Aires celebra 113 años con su gran fabada

El Centro Asturiano de Buenos Aires conmemoró su 113 aniversario con un completo programa de actividade, que tuvo como protagonista la tradicional fabada, auténtico manjar de la gastronomía asturiana.

Los festejos comenzaron el 17 de abril con un emotivo homenaje en la sede social a los socios que cumplieron 25, 50 y 75 años en la institución, en un acto encabezado por la presidenta Pilar Simón junto a su Junta Directiva y con la presencia de antiguos responsables de la entidad.

Pilar Simón, presidenta del Centro Asturiana durante el homenaje a los socios | La Región Internacional

Sin embargo, fue el domingo 19 de abril cuando tuvo lugar en el Campo Covadonga, en Vicente López, tras un torneo de bolos cuatreada y la misa con bendición del ramo, cuando los asistentes compartieron uno de los momentos más esperados: la degustación de una gran fabada asturiana.

Comensales de la Gran Fabada | La Región Internacional

Servida en un ambiente festivo, la fabada reunió a cientos de socios y amigos en torno a la mesa, consolidándose como el verdadero corazón de la jornada. Este plato tradicional, preparado siguiendo la receta clásica, no solo ofreció un sabor auténtico, sino que también reforzó el sentido de identidad y pertenencia entre los asistentes.

Participantes en el torneo de bolos | La Región Internacional

La celebración estuvo acompañada de música y baile, con la actuación del Conjunto Pelayo y de la cantante Nuria Vázquez, quienes animaron una tarde marcada por la alegría y la participación colectiva.

Procesión tras la bendición de los ramos | La Región Internacional

Los actos concluyeron el 26 de abril con una misa en memoria de los socios fallecidos en el cementerio de la Chacarita, cerrando así un aniversario en el que tradición, cultura y gastronomía se unieron para fortalecer los lazos de la colectividad asturiana en Argentina.