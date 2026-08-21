El Centro Cultural Andalucía celebra una misa rociera en la Basílica de San José de Flores

El Centro Cultural Andalucía celebró el pasado sábado 15 de agosto una Misa Rociera en la Basílica de San José de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen María.

La ceremonia fue cantada por el coro Luna y Candela, dirigido por María Cecilia Narvarte y acompañado a la guitarra por Fernando Herrera y Manuel Sosa. La participación del grupo respondió a la invitación del grupo mariano de la basílica, que quiso contar con el coro para acompañar la celebración y honrar a la Virgen.

La misa estuvo oficiada por el vicario parroquial, padre Patricio Ossoinak. El coro recibió al sacerdote y a los asistentes interpretando Qué alegría, dando comienzo a una celebración marcada por la emoción y la devoción rociera.

Misa Basílica | Centro Andalucía de Buenos Aires

Durante toda la ceremonia, las canciones acompañaron distintos momentos de la misa y crearon un ambiente especialmente emotivo entre los presentes. Al finalizar, el coro interpretó la Salve Rociera antes de que la imagen de la Virgen María saliera en procesión por los alrededores del templo, acompañada por los sones de Canta Romero Canta y Tiene tu nombre Rocío.

A su regreso a la basílica, la celebración continuó con un encuentro de sevillanas a cargo del grupo de baile Luna Rociera, poniendo el broche final a una jornada que combinó religiosidad, música y tradición andaluza.

Una celebración con sabor andaluz

La Misa Rociera permitió poner de manifiesto la presencia y la devoción hacia la Virgen del Rocío entre la comunidad andaluza y sus descendientes en Buenos Aires. La música, el cante y el baile acompañaron una celebración vivida con especial intensidad por los asistentes.

La elección de la Basílica de San José de Flores añadió además un significado especial al encuentro por la importancia histórica y religiosa del templo. Inaugurada en 1883, la basílica destaca por su fachada con columnas corintias y las imágenes de los doce apóstoles situadas en el frontis, además de elementos de inspiración grecorromana.

Misa Rociera coro | Centro Andalucía de Buenos Aires

Un templo ligado a la historia del papa Francisco

La basílica mantiene también un estrecho vínculo con la historia personal del papa Francisco. Jorge Bergoglio nació y creció en el barrio de Flores y fue precisamente en este templo donde, según relató en diferentes ocasiones, descubrió su vocación sacerdotal.

El 21 de septiembre de 1953, cuando estaba próximo a cumplir 18 años, Bergoglio entró en la basílica y decidió confesarse con un sacerdote que no conocía. Aquel encuentro fue decisivo para su vida, ya que, según sus propias palabras, en ese momento sintió que debía ser sacerdote. Una placa situada en el confesionario recuerda aquel episodio.

El vínculo con la basílica se mantuvo después de su elección como papa. En 2023, con motivo del décimo aniversario de su pontificado, Francisco quiso enviar al templo una escultura de San José Dormido, relacionada con el relato evangélico de los sueños de San José.

Confesionario Francisco | Centro Andalucía de Buenos Aires

La imagen fue trasladada desde el colegio Nuestra Señora de la Misericordia, donde Bergoglio había cursado sus primeros estudios y recibido algunos de los sacramentos de su infancia, hasta la Basílica de San José de Flores.

En este escenario cargado de historia y significado religioso, la Misa Rociera del Centro Cultural Andalucía ofreció una jornada de encuentro para los devotos de la Virgen del Rocío en Buenos Aires, uniendo fe, música y tradición andaluza en una celebración especialmente sentida y emotiva.