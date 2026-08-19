El Centro Español Apóstol Santiago de Liechtenstein, testigo de más de cuatro décadas de historia de la emigración gallega

La Xunta de Galicia mantiene su apuesta por reforzar los vínculos con las comunidades gallegas en el exterior. En este marco, el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro con el presidente del Centro Español Apóstol Santiago de Liechtenstein, Manuel Figueroa, para conocer de primera mano la actividad de la entidad y las iniciativas previstas para los próximos meses.

Durante la reunión, ambos abordaron los proyectos que desarrolla el centro para mantener y difundir la cultura, las tradiciones y la identidad gallegas entre los residentes en este pequeño principado centroeuropeo.

Miranda puso en valor el trabajo de la asociación y destacó su papel como punto de referencia para la comunidad gallega asentada en Liechtenstein. El responsable de Emigración agradeció además el compromiso de la directiva con la conservación de los vínculos con Galicia y con la transmisión de ese legado a las nuevas generaciones.

El Centro Español Apóstol Santiago fue fundado en 1979 y se encuentra entre las entidades de la emigración española con mayor trayectoria en Europa. Aunque tiene carácter español, la presencia gallega ocupa un lugar destacado entre sus integrantes.

Una parte importante de sus socios procede de A Costa da Morte, una comarca que durante décadas estuvo estrechamente ligada a los movimientos migratorios hacia distintos países europeos.

Para estos emigrantes, el centro es un espacio de encuentro y convivencia, pero también en un lugar desde el que mantener las tradiciones y el contacto con la tierra de origen.La actividad de la entidad busca que ese vínculo no se limite a quienes protagonizaron la emigración, sino que llegue también a sus hijos y nietos. La transmisión de la lengua, las costumbres y la cultura gallegas constituye así uno de los principales retos de las comunidades del exterior.

En este sentido, la reunión sirvió para analizar nuevas iniciativas destinadas a mantener activa la relación entre Galicia y sus residentes en Liechtenstein.

Miranda reafirmó el respaldo de la Xunta a la labor del centro y subrayó la importancia de las entidades de la emigración como puentes entre Galicia y las nuevas generaciones nacidas o criadas fuera de la comunidad.

El encuentro permitió, de este modo, estrechar la colaboración con una asociación que, casi cinco décadas después de su creación, continúa desempeñando un papel relevante en la conservación de la identidad gallega en Liechtenstein.