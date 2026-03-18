El Centro Español y de Repatriación de Santos celebra su 131 aniversario con tradición y música gallega

El Centro Español y de Repatriación de Santos conmemoró el pasado sábado 15 de marzo su 131 aniversario con una multitudinaria celebración que reunió a más de 400 personas en un ambiente de convivencia, tradición y espíritu comunitario en Santos.

La jornada estuvo marcada por la degustación del tradicional “Cocido a la moda de García”, uno de los platos más emblemáticos de la entidad, muy apreciado tanto por socios como por invitados y convertido en una seña de identidad del centro.

Las viandas que consumieron los asistentes | La Región Internacional

El evento contó además con una destacada propuesta cultural gracias a la participación del cantante gallego António Barros, que viajó desde Galicia acompañado de su esposa, Ialma. Ambos ofrecieron una actuación que fue muy bien recibida por el público y que contribuyó a reforzar el vínculo con las raíces gallegas.

Actuación del artista gallego | La Región Internacional

La celebración se desarrolló en un ambiente de gran confraternización y alegría, poniendo de relieve la vitalidad de la colectividad y su compromiso con la preservación de las tradiciones españolas y gallegas en el exterior.

Almuerzo organizado con motivo del 131 aniversario | La Región Internacional

Desde la entidad ya anticipan que, tras el éxito de esta edición, la experiencia se repetirá próximamente con nuevas convocatorias abiertas a socios y a la comunidad.