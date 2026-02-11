El Centro Gallego de Barquisimeto retoma su actividad en el oeste de Venezuela

El Centro Gallego de Barquisimeto ha retomado su actividad institucional y celebrado su primera asamblea tras años de inactiviad. El pasado mes de enero reunió a más de medio centenar de socios y representantes de la colectividad gallega procedentes de distintos puntos de Venezuela.

El encuentro sirvió como reencuentro entre paisanos que llevaban años sin coincidir y como punto de partida de un proceso de reactivación del centro como espacio social y cultural de referencia. A la cita asistieron representantes de asociaciones gallegas y autoridades consulares, entre ellos Carolina López Pablos, presidenta de "Fillos de Galicia"; Emilio López Pablos, cónsul del Reino de España en Aragua; la cónsul Beatriz García, con jurisdicción en Lara, Yaracuy y Portuguesa; así como José Antonio Alejandro González, consejero por Venezuela en el CGCEE y ex-presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela.

Durante la jornada quedó constituida la nueva junta directiva, que estará presidida por Silvana Freire. La acompañan Kleyder Ferreiro como vicepresidente, Gabriela Samsó como secretaria, y José Vázquez, Leonardo González, José Álvarez y Rosamari Fernández como vocales.

Según informó la propia directiva, uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será la recuperación y mejora de las instalaciones del centro. Entre las actuaciones previstas figuran trabajos de corrección de filtraciones, frizado y masillado de paredes, aplicación de tratamientos antialcalinos, pintura general, sanitización de baños y restauración de elementos de madera.

Asimismo, el objetivo emocial es recuperar el protagonismo histórico del Centro Gallego de Barquisimeto, reforzando su papel como espacio seguro de encuentro para las familias, la preservación de las tradiciones y la difusión de la cultura gallega en la región.