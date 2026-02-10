Solidaridad Venezuela destaca la visibilización de las madres migrantes en la exposición “Maternidad en movimiento”

La Asociación Social Solidaridad Venezuela expresó su satisfacción por participar activamente en la exposición fotográfica “Maternidad en movimiento”, una iniciativa impulsada por la Cátedra Cultural Globalización, Migraciones y Nuevas Ciudadanías en colaboración con la Asociación Migrantes Emprendedores (AME), que pone el foco en la experiencia de las mujeres migrantes y su papel esencial en el sostenimiento de la vida.

La muestra que puede verse en la Universidad de la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, retrata, desde una mirada sensible y comprometida, la fuerza, la resiliencia y la lucha cotidiana de mujeres que afrontan la migración con la responsabilidad y la conciencia de cuidar, criar y construir futuro, desafiando fronteras físicas, sociales y emocionales.

Para Solidaridad Venezuela, la exposición tiene un significado especial por la participación de mujeres referentes del ámbito social y asociativo como Soukaina Ndiaye, activista por los derechos humanos y presidenta de la Red Migrante en Tenerife, y Pula Pimentel, fundadora de la Casa Dominicana en Canarias. Sus historias forman parte de un proyecto que refleja el valor, la determinación y la esperanza de miles de madres migrantes que llegan a España con el objetivo de ofrecer un futuro mejor a sus hijos e hijas.

Desde la asociación subrayan que la presencia de estas mujeres en la exposición representa a muchas otras historias que durante años han permanecido invisibilizadas y que hoy “merecen ser vistas, escuchadas y comprendidas”.

Público asistente | Solidaridad con Venezuela

En este sentido, Solidaridad Venezuela hace un llamamiento a instituciones y entidades sociales para apostar por narrativas más reales, humanas y cercanas sobre la migración. “Las mujeres migrantes son profesionales, trabajadoras, lideresas sociales y participantes activas del tejido asociativo, además de aportantes al desarrollo social, económico y humano de la sociedad que las acoge”, señalan.

La asociación anima asimismo a los espacios culturales y públicos a continuar promoviendo iniciativas que aborden la migración desde el respeto, la dignidad y la complejidad que merece, recordando que hablar de migración es también hablar de cuidados, trabajo, comunidad y de un futuro compartido.