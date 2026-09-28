El Centro Gallego de Bizkaia celebra 125 años de historia y de identidad gallega en el País Vasco

El secretario xeral da Emigración junto a representantes de la colectividad en el País Vasco

El Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo ha conmemorado este sábado sus 125 años de historia, una trayectoria que lo convierte en el centro gallego más antiguo de Europa y en el segundo con mayor antigüedad del mundo.

La celebración reunió a representantes de la entidad y de la comunidad gallega en el País Vasco con motivo de una efeméride que pone en valor el papel desempeñado por el centro durante más de un siglo como espacio de encuentro, convivencia y preservación de las raíces gallegas.

El acto institucional contó con la participación del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, quien destacó la trayectoria de la entidad y su contribución a mantener viva la identidad gallega en Euskadi. Durante su intervención, subrayó que el centro ha acompañado a distintas generaciones de emigrantes gallegos y ha mantenido su actividad a lo largo de los cambios sociales experimentados durante estos 125 años.

El gallegos de Bizkaia acuideron a la convocatoria | Galicia Aberta

El País Vasco ocupa actualmente el tercer puesto entre las comunidades autónomas con mayor presencia de población gallega, con cerca de 35.000 gallegos y gallegas residentes. En este contexto, el Centro Galego de Bizkaia ha desempeñado un papel destacado como espacio de referencia para la colectividad.

A lo largo de su historia, la entidad ha sido testigo de la llegada de distintas generaciones de emigrantes procedentes de Galicia. Su actividad ha permitido mantener vínculos con la tierra de origen y transmitir elementos de la cultura, las tradiciones y la identidad gallegas entre generaciones.

En la actualidad, el Centro Galego de Bizkaia cuenta con 588 socios y socias, de los cuales 378 son gallegos y gallegas. Estas cifras reflejan la continuidad de una institución que, 125 años después de su creación, mantiene su actividad dentro de la comunidad gallega de Bizkaia.

Durante el acto, Miranda también tuvo palabras de reconocimiento para el presidente de la entidad, Urbano Alba, y para la junta directiva por el trabajo desarrollado al frente del centro.

Celebración en las calles del País Vasco del aniversario | Galicia Aberta

El aniversario supone así no solo una mirada a los 125 años de trayectoria de la institución, sino también un reconocimiento al papel que las entidades de la emigración han desempeñado en la construcción de vínculos entre Galicia y las comunidades gallegas asentadas fuera de la comunidad.

En este marco, Miranda felicitó al Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo por sus “125 años llevando la identidad gallega por el País Vasco” y reafirmó el compromiso de la Xunta de Galicia de continuar apoyando a la comunidad gallega representada por la entidad.