Miranda visita en Caracas a los gallegos afectados por el terremoto y destaca el apoyo de la Xunta

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, puso este miércoles de manifiesto en Caracas las distintas líneas de apoyo que la Xunta mantiene con la colectividad gallega en Venezuela, tanto para atender situaciones de emergencia como para reforzar los vínculos de los residentes en el exterior con Galicia.

Durante su visita a la Hermandad Gallega de Venezuela, Miranda recorrió la oficina de atención social de la entidad y mantuvo un encuentro con personas afectadas por el terremoto registrado en Venezuela el pasado mes de junio. Posteriormente participó en la entrega de ayudas de emergencia, extraordinarias por el seísmo y ayudas económicas individuales.

La Xunta habilitó una línea extraordinaria de 500.000 euros destinada a personas de origen gallego residentes en Venezuela afectadas por el terremoto. Hasta el momento se han concedido 75 ayudas de 4.000 euros, por un importe total de 300.000 euros. El plazo para solicitar estas ayudas permanece abierto hasta el 1 de diciembre de 2026.

Miranda destacó durante el encuentro la importancia de que las administraciones mantengan una atención cercana a las personas que atraviesan situaciones de necesidad y puso en valor el papel de las entidades gallegas y sus oficinas de atención social para facilitar esa respuesta.

Según los datos de la Secretaría Xeral da Emigración, los diferentes programas sociales y culturales de la Xunta llegan cada año a alrededor de 23.000 gallegos y gallegas residentes en Venezuela.

Entrega de las compostelas | Galicia Aberta

Regreso y conexión con Galicia

La jornada en la Hermandad Gallega tuvo también un componente de encuentro con participantes en los programas que facilitan el contacto directo de la emigración con Galicia.

Miranda hizo entrega de las compostelas a 26 participantes de ‘Conecta con Galicia en el Camino’, una iniciativa dirigida a jóvenes de origen gallego residentes en el exterior. El programa permite a sus participantes recorrer a pie más de 110 kilómetros del Camino de Santiago, combinando la experiencia del Camino con el conocimiento de Galicia y el reencuentro con sus raíces.

El secretario xeral entregó asimismo los diplomas a 15 participantes de ‘Reencuentros con Galicia’ 2025, un programa destinado a facilitar el regreso temporal a Galicia de emigrantes gallegos mayores de 65 años para reencontrarse con sus familiares y conocer la realidad actual de la comunidad.

Durante el acto, Miranda destacó el papel de estas iniciativas para favorecer el contacto entre Galicia y las comunidades gallegas del exterior y señaló que los viajes de retorno constituyen una oportunidad para reforzar los vínculos culturales y familiares con la tierra de origen.

Los dos programas representan, desde perspectivas diferentes, una vía de conexión entre generaciones y territorios: mientras ‘Conecta con Galicia en el Camino’ se dirige a jóvenes de la emigración, ‘Reencuentros con Galicia’ facilita el regreso temporal de emigrantes de mayor edad.

La visita de Miranda a Caracas permitió así abordar dos de las principales líneas de actuación de la Secretaría Xeral da Emigración: la atención a las necesidades de los gallegos residentes en Venezuela, especialmente ante situaciones extraordinarias como el terremoto de junio, y el mantenimiento de los vínculos familiares, culturales y sociales con Galicia a través de programas de retorno y participación.