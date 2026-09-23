Miranda destaca el papel de los centros gallegos en Venezuela como red de apoyo a la colectividad

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha destacado el papel que desempeñan los centros gallegos en Venezuela como parte fundamental de la red de atención social a la colectividad y ha subrayado la importancia de mantener la colaboración institucional para atender a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante su visita a Caracas, Miranda mantuvo distintos encuentros con representantes de la colectividad gallega, entre ellos la directiva de la Hermandad Gallega de Venezuela, los presidentes y responsables de los diferentes centros gallegos del país y los técnicos de sus Oficinas de Atención Social. También se reunió con el cónsul general de España en Caracas, Ramón Molina Lladó.

En su encuentro con la Hermandad Gallega, Miranda destacó que esta entidad constituye un “pilar fundamental” para las familias gallegas en Venezuela y puso en valor la labor que desarrolla de manera continuada en los ámbitos social y asistencial.“Es fundamental para nuestras familias en el país que la Hermandad Gallega de Venezuela siga desarrollando su labor de este modo tan entregado”, señaló el secretario xeral.

La reunión permitió analizar la situación actual de la colectividad gallega y reforzar las líneas de colaboración, especialmente después del terremoto que afectó al país el pasado mes de junio. Miranda trasladó a los responsables de la entidad el compromiso de la Xunta de continuar apoyando su actividad y de mantener el acompañamiento a las familias que puedan necesitar asistencia.

El secretario xeral da Emigración con la directiva de la Hermandad Gallega de Venezuela | Galicia Aberta

Más de 5.200 ayudas durante la legislatura

El responsable de Emigración también se reunió con los representantes de los diferentes centros gallegos en Venezuela para conocer de primera mano sus necesidades y los retos que afrontan. En estos encuentros se abordó especialmente la situación generada tras el seísmo y la posible puesta en marcha de nuevas actuaciones de apoyo.

La Xunta cuenta con dos líneas de ayudas destinadas a los gallegos y gallegas del exterior que atraviesan situaciones de precariedad económica. Se trata de las Ayudas Económicas Individuales, de carácter extraordinario y no periódico, y de las Ayudas de Emergencia Social, destinadas a atender situaciones de necesidad sobrevenidas.

Según los datos facilitados por la Secretaría Xeral da Emigración, en lo que va de 2026 más de 1.200 personas se han beneficiado de Ayudas Económicas. Durante la actual legislatura, la cifra supera las 5.200 personas beneficiarias de una Ayuda Económica Individual o de Emergencia Social.

Reunión con el cónsul general de España en Venezuela | Galicia Aberta

Coordinación con el Consulado

La cooperación institucional fue también uno de los asuntos abordados durante la reunión de Miranda con el cónsul general de España en Caracas. Ambos analizaron las vías de coordinación entre la Xunta y la representación diplomática española para mejorar la atención a los gallegos y gallegas residentes en Venezuela, con especial atención a las familias afectadas por el terremoto.

Miranda trasladó asimismo al cónsul el trabajo desarrollado por el Gobierno gallego para acompañar a las familias gallegas tanto en sus países de residencia como durante los procesos de retorno a Galicia, dentro de las políticas de apoyo a la emigración y al retorno.

Venezuela cuenta actualmente con alrededor de 30.000 gallegos y gallegas, de los que aproximadamente el 90 % forma parte de alguna entidad gallega. La Hermandad Gallega de Venezuela, fundada en 1960 tras la unión de tres centros gallegos, reúne a una comunidad de más de 36.000 personas.

La visita de Miranda se enmarca así en la política de contacto directo de la Secretaría Xeral da Emigración con las entidades gallegas del exterior, con el objetivo de conocer sus necesidades, reforzar la red asistencial y mantener la coordinación con las instituciones españolas en los países donde reside la colectividad.