El Centro Gallego de Castellón “O Aturuxo” ofreció flores a la Mare de Déu del Lledó

Treinta y un años después, el Centro Gallego de Castellón continúa participando en las fiestas de la Magdalena, junto con el Centro Gallego de Valencia y el Centro Gallego Airiños de Santa Coloma (Barcelona), y ofreció flores a la patrona, la Mare de Déu del Lledó.

Acompañados por los hermosos sonidos de las gaitas, el bombo, los tamboriles y las panderetas, desfiló la gran familia de gallegos residentes en Castellón, Valencia y Cataluña.

Un año más, debemos dar gracias por los momentos compartidos, la complicidad, las risas, la emoción y la ilusión. A su llegada a la basílica, el himno del antiguo Reino de Galicia expresó la gratitud del pueblo gallego hacia la patrona de La Plana. Según el presidente del Centro Gallego de Castellón “O Aturuxo”, Xosé Filgueiras: «Un día inolvidable de encuentro y recuerdo de los diferentes centros gallegos que se encuentran dispersos por el mundo y que integran con orgullo la identidad gallega».

Con gran alegría participaron también los asociados del Centro Gallego de Valencia, presidido por Manuel Fortes, así como el Centro Gallego Airiños de Santa Coloma (Barcelona), representado por Xosé Canosa y Manolo Fortes, quienes hicieron posible compartir y vivir estas fiestas como entidades hermanas.

En definitiva, un derroche de color en las flores ofrecidas y una muestra de alegría y compromiso desbordantes.