Hugo Solíveres, presidente del Centro Valenciano de San Juan: “Representar a los valencianos y vivir las Fallas aquí es un orgullo”

Quince centros y más de doscientas personas conforman la delegación de valencianos en el exterior que ha viajado desde distintos países para vivir las Fallas de Valencia. Entre ellos está Hugo Soliveres, presidente Centro Valenciano de San Juan, para quien esta experiencia es algo que muchos valencianos y descendientes habían soñado: “ Para nosotros los valencianos o los descendientes de valencianos, como yo, que desciendo de mi padre, que es alcoyano, vivir esto y juntarnos con gente que también está representando a Valencia fuera de Valencia, la verdad que esto es muy lindo, es algo que uno siempre soñó en vivir”, afirma.

Para Solíveres tener un papel más activo en la celebración es motivador: “Más de esta forma, teniendo un poco más de protagonismo y vivir las Fallas de adentro. La verdad que esto es un orgullo para nosotros poder venir en nombre de nuestro centro valenciano acá a Valencia a vivir las Fallas”.

Parte de la delegación de San Juan | La Región Internacional

Como dirigente de la colectividad explica que su institución trabaja para mantener vivas las tradiciones entre los descendientes de valencianos de San Juan. “Nosotros, a través de la comisión directiva del Centro Valenciano de San Juan, intentamos mantener nuestras tradiciones que nos dejaron las generaciones anteriores, ya sean abuelos, padres y todos los valencianos que tuvieron que emigrar hacia nuestro país. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible, con muchos eventos y muchas cosas que vamos proponiendo. Nosotros, por ejemplo, todos los domingos vendemos y realizamos paellas”, relata Solíveres.

Además, el Centro Valenciano también celebra las Fallas a miles de kilómetros. “Celebramos ceremonia y hacemos la procesión a San José, a la Virgen de los Desamparados. También nosotros tenemos un día en el que hacemos la Falla Valenciana en nuestra institución, conmemorando y haciendo una réplica de lo que se vive acá. Si bien nosotros lo hacemos en un solo día, pero con todo, con procesión a la Virgen, con fuegos artificiales, con la planta y con la quema del Ninot”.

Hugo Soliveres portando el estandarte de los Centros Valencianos en el Exterior | La Región Internacional

La actividad deportiva y cultural en el también transmite identidad según Hugo Soliveres: “Nosotros tenemos muchas instituciones deportivas, en nuestra institución tenemos muchos deportes en los cuales todos llevan la camiseta con el escudo del Centro Valenciano, que va con los colores de España. Tenemos mucho trabajo, muchas cosas que hacemos para poder mantener y dejarle a las otras generaciones todo lo que son las costumbres que nos enseñaron a nosotros, seguirlas transmitiendo para que sigan pasando de generación en generación y que todos puedan ir llevando un poco de Valencia dentro de cada uno”.

Respecto a la experiencia de vivir las Fallas en Valencia, el momento que más esperan los miembros de la delegación: “Como descendientes de valencianos y por lo que nos venían contando, en momentos de estas Fallas, es la Mascletá seguramente es algo que estábamos esperando vivir con mucha emoción. Las hemos vivido muy de cerca y la verdad que ha sido algo muy lindo. Pero bueno, por supuesto que yo creo que el momento cúlmen y que el momento de lo que más estamos esperando es la procesión y la ofrenda a la Virgen. Y bueno, también ver el manto ya terminado de la Virgen, yo creo que eso para nosotros va a ser una culminación de estos actos que nos tienen muy asombrados y muy lindo, muy lindo de vivir”.