La Xunta ratifica en Brasil el respaldo de la Xunta a la Casa de España de Río

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, reafirmó en Río de Janeiro el compromiso de la Xunta con la atención social a la colectividad gallega residente en Brasil, a través de la colaboración con la Casa de España en Río de Janeiro.

Durante su visita institucional al país, Rodríguez Miranda mantuvo un encuentro de trabajo con la directiva de la entidad con el objetivo de conocer de primera mano la situación de la comunidad gallega en la ciudad y evaluar el trabajo socioasistencial que desarrolla el centro. En la reunión, el secretario xeral agradeció la labor continuada de la Casa de España, especialmente en el ámbito social, y destacó la importancia de la cooperación con la Xunta para garantizar apoyo a las personas gallegas en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, la Secretaría Xeral da Emigración renovó su colaboración económica para contribuir al mantenimiento del centro social de mayores y de la oficina de información y atención social que gestiona la entidad. Este servicio permite ofrecer asesoramiento personalizado, acompañamiento en trámites administrativos y apoyo específico a personas mayores y familias con mayores necesidades.

La Casa de España, entidad sin ánimo de lucro con una amplia trayectoria en la ciudad brasileña, se mantiene como un referente para la colectividad gallega. El centro social de mayores desarrolla actividades de rehabilitación, estimulación cognitiva y acompañamiento, atendiendo a cientos de personas de origen gallego, muchas de ellas de edad avanzada. Asimismo, la oficina de información facilita el acceso a los programas impulsados por la Secretaría Xeral da Emigración, contribuyendo a que los residentes en Brasil puedan beneficiarse de ayudas sociales y de distintas iniciativas promovidas por la Xunta.

Rodríguez Miranda afirmó que la atención social a los gallegos en el exterior constituye “una prioridad irrenunciable” para el Gobierno autonómico, especialmente en países como Brasil, donde existe una colectividad histórica y numerosa. En este sentido, reiteró la voluntad de seguir fortaleciendo la red de apoyo a las personas mayores y a las familias gallegas en el exterior.

Reunión entre el secretario xeral da Emigración y el cónsul | Galicia Aberta

Encuentro con el nuevo cónsul general de Río

En el marco de su agenda en Río, el secretario xeral también mantuvo una reunión institucional con el nuevo cónsul general de España en la ciudad, Fernando Fernández-Arias Minuesa, para reforzar la coordinación en favor de la colectividad gallega.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron la situación actual de la comunidad española en Brasil, con especial atención a la diáspora gallega, y coincidieron en la necesidad de mantener una comunicación fluida y una cooperación constante para dar respuesta eficaz a las demandas sociales y administrativas. Además, abordaron posibles líneas de colaboración para mejorar los servicios de atención a la ciudadanía en el exterior.

Rodríguez Miranda trasladó al nuevo cónsul general las principales líneas de actuación de la Secretaría Xeral da Emigración, poniendo el foco en los programas de apoyo social, las iniciativas culturales y las medidas orientadas a facilitar el retorno y la integración de los gallegos que deseen regresar a Galicia, al tiempo que destacó que la cooperación institucional resulta clave para garantizar una atención cercana, eficaz y coordinada a la colectividad en Brasil.