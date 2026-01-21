El Centro Zamorano de Buenos Aires lanza una original campaña para fomentar el relevo generacional y aumentar su masa social

El Centro Zamorano de Buenos Aires, Casa de Castilla y León, ha lanzado una curiosa y emotiva campaña para animar al incremento de socios y promover el relevo generacional en las entidades de la colectividad española en el exterior. La iniciativa tiene como protagonista a Tizziano, un bebé de menos de un año, bisnieto de zamoranos, que ya figura como socio del centro.

“Él es Tizziano, bisnieto de zamoranos y ya es socio de nuestro Centro. ¿Vos que sos descendiente, qué esperás para asociarte?”. Con este mensaje directo y cercano, el Centro Zamorano apela tanto a la emoción como a la responsabilidad de las nuevas generaciones de descendientes para garantizar la continuidad del asociacionismo histórico.

La campaña lanzada por la entidad para favorecer el asociacionismo y relevo generacional | Centro Zamorano de Buenos Aires

La imagen, difundida a través de redes sociales, muestra al pequeño Tizziano como símbolo del futuro de la entidad y del compromiso intergeneracional con las raíces zamoranas y castellano-leonesas. Bajo el lema “Un sentimiento desde 1923”, la campaña recuerda los más de 102 años de historia del Centro Zamorano en Argentina, una trayectoria marcada por la defensa de la identidad, la cultura y los lazos con la tierra de origen.

El envejecimiento de las bases sociales es uno de los grandes retos del asociacionismo en el exterior, iniciativas como esta buscan visibilizar la importancia de sumar a hijos, nietos y bisnietos para asegurar la pervivencia de los centros regionales.Con esta acción, el Centro Zamorano de Buenos Aires no solo invita a asociarse, sino que lanza un mensaje claro: el futuro de las casas regionales pasa por implicar a las nuevas generaciones y hacerlas partícipes, desde la infancia, de una identidad compartida.