Cerca de 50 formadores reciben sus acreditaciones tras participar en la edición 2026 de Escolas Abertas

El secretario xeral da Emigración en el centro de la imagen, con los participantes en Escolas Abertas

La edición 2026 de Escolas Abertas toca a su fin. La Xunta de Galicia reconoció el pasado lunes la implicación de las cerca de 50 personas formadoras de entidades gallegas del exterior que participaron en la edición 2026 del programa Escolas Abertas, durante el acto de entrega de diplomas celebrado en Lugo como antesala de la gala de clausura prevista para la noche en la Plaza de Santa María.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, presidió el acto y agradeció el compromiso de los participantes, que durante las dos últimas semanas recibieron formación especializada para continuar transmitiendo la cultura tradicional gallega en los centros gallegos repartidos por el mundo.

Desde el pasado 8 de julio, los asistentes se formaron en disciplinas como baile tradicional gallego, canto popular, pandereta, gaita, percusión tradicional y habilidades directivas, con el objetivo de reforzar su labor como docentes y dinamizadores culturales en las entidades gallegas del exterior.

Durante su intervención, Rodríguez Miranda destacó el impacto de un programa que, tras varias ediciones, ha permitido formar ya a cerca de 2.000 personas, convirtiéndose en una herramienta esencial para garantizar el relevo generacional y mantener vivas las tradiciones gallegas fuera de la comunidad.

El secretario xeral subrayó el efecto multiplicador de la iniciativa, ya que los conocimientos adquiridos por los participantes llegarán ahora a miles de alumnos en los países donde desarrollan su actividad. Los cerca de cincuenta formadores de esta edición, con una edad media de 35 años, proceden de entidades gallegas de Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil y otros puntos de España.

La entrega de diplomas sirvió también como antesala de la gran gala de clausura de Escolas Abertas 2026, celebrada horas después en la Plaza de Santa María de Lugo, donde los participantes mostraron sobre el escenario el trabajo realizado durante estas semanas de formación.

Rodríguez Miranda aprovechó además el acto para reiterar el compromiso de la Xunta con la Galicia exterior, tanto mediante programas de promoción de la cultura y las tradiciones gallegas como Escolas Abertas, como a través de iniciativas dirigidas a facilitar el retorno de los emigrantes y sus descendientes. En este ámbito destacó la Estrategia Galicia Retorna, que incluye programas de captación de talento como Retorna Cualifica Emprego y las Becas Excelencia Juventud Exterior (BEME) para favorecer el regreso de jóvenes con alta cualificación.