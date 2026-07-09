José González: "Escolas Abertas multiplica la difusión de la cultura gallega por todo el mundo"

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, destacó este miércoles el papel del programa Escolas Abertas como herramienta para preservar y difundir la cultura gallega en la diáspora. "Cada participante se convierte en un multiplicador de nuestra identidad y nuestras tradiciones", afirmó durante la inauguración de la edición de 2026 en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela.

Hasta el próximo 20 de julio, cerca de 50 docentes procedentes de entidades gallegas de América, Europa y otros puntos de España recibirán formación especializada en baile tradicional gallego, canto popular, pandereta, gaita, percusión y habilidades directivas para la gestión de actividades culturales. Los participantes, con una edad media de 35 años, trasladarán posteriormente estos conocimientos a miles de alumnos en sus países de residencia.

José González puso de relieve el "efecto multiplicador" de una iniciativa que, desde su creación, ha permitido formar a alrededor de 2.000 personas, contribuyendo a mantener vivas la lengua, la música y las tradiciones gallegas entre las comunidades emigrantes.

En el acto también participó Xosé Merelles, quien subrayó que la colaboración de Turismo de Galicia, a través del Centro Superior de Hostelería, refleja la apuesta del Gobierno gallego por una formación de excelencia que fortalezca los vínculos de Galicia con el exterior y contribuya a proyectar internacionalmente la comunidad.

El conselleiro recordó además que programas como Escolas Abertas forman parte de la estrategia de la Xunta para reforzar los lazos con la emigración gallega y favorecer el retorno de quienes desean regresar a Galicia, mediante iniciativas como Galicia Retorna, Retorna Cualifica Emprego o las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior.