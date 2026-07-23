Cerca de un centenar de jóvenes gallegos del exterior recorren el Camino de Santiago

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañó este miércoles a los jóvenes gallegos del exterior que participan en una nueva edición del programa Conecta con Galicia no Camiño durante el inicio de las rutas jacobeas que recorrerán hasta finales de mes. "Cada paso de estos jóvenes es un paso más hacia el corazón de Galicia", destacó Miranda.

La jornada comenzó en Ourense, donde el responsable de Emigración, acompañado por el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, compartió los primeros kilómetros de la Vía de la Plata con los participantes alojados en la Residencia Juvenil Florentino López Cuevillas. Antes de iniciar el recorrido, los 41 jóvenes sellaron su credencial del peregrino en la Oficina de Turismo de la Xunta.

Posteriormente, Miranda se desplazó a Chapela para unirse al grupo alojado en la Residencia Juvenil Altamar de Vigo, que inició el Camino Portugués. En esta etapa estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

El programa, impulsado por la Secretaría Xeral da Emigración en colaboración con la Dirección Xeral de Xuventude, reúne este año a cerca de un centenar de jóvenes de entre 18 y 21 años procedentes de seis países de América. A través del Camino de Santiago, la iniciativa busca reforzar los lazos de las nuevas generaciones de la diáspora con Galicia, favoreciendo el conocimiento de sus raíces, su cultura y la realidad actual de la comunidad.

Además de recorrer más de 100 kilómetros a pie hasta el próximo 30 de julio, los participantes completarán su estancia con actividades culturales y encuentros destinados a acercarles al patrimonio, la historia y la realidad social y económica de Galicia.

Con esta edición, Conecta con Galicia no Camiño alcanza ya las 36 convocatorias y supera los 3.600 participantes desde su creación, consolidándose como uno de los programas más emblemáticos de la Xunta para fortalecer los vínculos entre Galicia y la juventud de la emigración.