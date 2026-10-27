Chivite desarrolla en Argentina su agenda institucional tras visitar Perú

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, desarrolla estos días una agenda institucional en Argentina, segunda etapa de su viaje oficial después de visitar en Perú varios proyectos de cooperación al desarrollo financiados por la Comunidad Foral. En Buenos Aires, la presidenta mantendrá encuentros con representantes institucionales y de la colectividad navarra, además de visitar uno de los principales espacios de memoria y defensa de los derechos humanos del país.

La agenda argentina incluye una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y una visita al Espacio Memoria y Derechos Humanos, situado en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El desplazamiento coincide con el 50.º aniversario del golpe militar de 1976, que dio inicio a la última dictadura argentina, y permitirá poner el foco en la importancia de preservar la memoria de las víctimas y defender los derechos humanos.

En el antiguo recinto de la ESMA, convertido en un espacio dedicado a la memoria y a la promoción de los derechos humanos, Chivite se reunirá también con representantes de Abuelas de Plaza de Mayo. El Gobierno de Navarra concedió el pasado mes de septiembre a esta organización el Premio Internacional Navarra a la Promoción de la Paz y la Convivencia, en reconocimiento a su trayectoria en la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura y en la defensa del derecho a la identidad.

La presidenta mantendrá asimismo un encuentro con representantes de las Casas Navarras en Argentina, con quienes compartirá un espacio de reunión con la colectividad foral residente en el país. Este encuentro permitirá reforzar los vínculos con las comunidades navarras asentadas en Argentina, uno de los destinos históricos de la emigración procedente de Navarra.

La reunión cobra especial relevancia ante la imposibilidad de que Chivite asista al XII Encuentro de Centros Navarros, que se celebrará en la localidad argentina de Bolívar los días 27 y 28 de noviembre. La convocatoria de elecciones generales en España impide su participación en esa cita, por lo que el encuentro durante el viaje institucional servirá para mantener el contacto directo con los representantes de estos centros.

La agenda en Argentina forma parte de un desplazamiento oficial que incluye también reuniones con los embajadores de España en los dos países. Antes de viajar a Buenos Aires, Chivite participó durante dos jornadas en las visitas a proyectos de cooperación al desarrollo que Navarra financia en Perú, donde acompañó a una delegación integrada por responsables políticos y técnicos del área de cooperación.

La Junta Electoral avala el viaje tras la petición de UPN

El desplazamiento institucional ha estado marcado por la petición de UPN para que se suspendiera al coincidir con el periodo electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación presentó un nuevo escrito ante la Junta Electoral Provincial de Navarra para solicitar que se dejara sin efecto el viaje de la presidenta.

La Junta Electoral ha ratificado, sin embargo, su decisión de permitir el desplazamiento. De este modo, Chivite puede continuar con la agenda prevista en Perú y Argentina, centrada en la cooperación al desarrollo, las relaciones institucionales, la memoria democrática y el contacto con la comunidad navarra en el exterior.

Visita a proyectos de cooperación financiados por Navarra en Perú

La primera parte del viaje se desarrolló en Perú, donde Chivite acompañó durante dos jornadas a una delegación navarra que tenía previsto visitar cinco proyectos de cooperación al desarrollo. El equipo está integrado por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu; la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Miriam Martón; personal técnico de la sección de cooperación y una representante de la Coordinadora de ONGD de Navarra.

Durante su estancia en el país andino, la presidenta conoció sobre el terreno iniciativas plurianuales financiadas por la Comunidad Foral para mejorar las condiciones de vida de la población. Los proyectos se enmarcan en las líneas de trabajo de la cooperación navarra, orientadas a combatir las desigualdades, impulsar el desarrollo sostenible y defender los derechos humanos.

Entre las iniciativas visitadas figura un proyecto de prevención de la violencia machista y empoderamiento económico de las mujeres en un distrito de Lima, impulsado por la Fundación PROCLADE. La intervención busca contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres y promover su autonomía económica, dos ámbitos considerados prioritarios en las políticas de cooperación al desarrollo.

La delegación también visitó un proyecto de desarrollo agroalimentario en la sierra andina, concretamente en la provincia de Jauja, en el departamento de Junín. La iniciativa está impulsada por la ONG Paz y Solidaridad de Navarra y se dirige a fomentar el desarrollo de las comunidades rurales mediante actuaciones vinculadas a la producción y la seguridad alimentaria.

Una vez finalizada la participación de la presidenta en esta etapa, el resto de la delegación navarra continuará en Perú para conocer los avances de otros proyectos promovidos por la Asociación Navarra Nuevo Futuro y la Fundación Madre Coraje.

Más de tres décadas de cooperación navarra en Perú

La cooperación navarra en Perú mantiene una trayectoria continuada desde 1992, lo que ha convertido al país andino en uno de los destinos históricos prioritarios de los fondos de ayuda oficial al desarrollo de la Comunidad Foral.

A lo largo de más de treinta años, el Gobierno de Navarra ha destinado 63.378.000 euros a financiar cientos de intervenciones a través de sucesivos planes directores. Las actuaciones han abarcado ámbitos como las infraestructuras básicas, la salud, la soberanía alimentaria, el desarrollo económico sostenible y la inclusión con perspectiva de género.

Según los datos facilitados por el Gobierno foral, estas iniciativas han alcanzado a cientos de miles de personas, tanto de forma directa como indirecta, en comunidades de la Amazonía y de la sierra altoandina peruana.

En la actualidad, alrededor de una veintena de proyectos e iniciativas de cooperación navarra siguen activos en las regiones más vulnerables del país. Sus principales líneas de actuación incluyen el fortalecimiento de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, el impulso económico de las mujeres y la protección integral de la infancia.

Los proyectos se desarrollan mediante programas plurianuales y alianzas entre organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Navarra y entidades locales. Las intervenciones se extienden por regiones como Ayacucho, Huancavelica, Piura, Amazonas, Junín, Lambayeque y Apurímac, donde las organizaciones trabajan para responder a las necesidades sociales y económicas de las comunidades.

El viaje institucional de Chivite combina así la visita a proyectos de cooperación consolidados en Perú con una agenda en Argentina centrada en las relaciones institucionales, la memoria histórica y los vínculos con la colectividad navarra en el exterior.