Mis entrevistas a Gil Robles padre e hijo

Entre mis peripecias personales que más valoro figura la suerte de haber conocido y entrevistado a personajes esenciales de la historia reciente de España y de Galicia. Sin otro mérito que el privilegio de la edad, en ese cómputo se anota la suerte de haber conocido a Gil Robles padre y a Gil Robles hijo, personajes a cuál más interesante. A uno en Ourense y a otro en Vigo, hace ya más de medio siglo. Fuera aquí entonces noticia relevante la conferencia que diera, invitado por el Colegio de Abogados, José María Gil Robles y Gil Delgado, (hijo del político de la CEDA), en mayo de 1972. Tuve la suerte de entrevistarlo, si bien para poder publicarlo tuve que recortar la entrevista, porque hablaba de su padre y de otros asuntos vetados, a quien conocería, ya en Vigo, al año siguiente cuando vino e defender en la Audiencia de Pontevedra a un funcionario de la CAT (Comisaría de Abastecimientos y Transportes), al que querían hacer pagar el pato del asunto REACE, en el que estaba implicado el propio hermano de Franco, Nicolás.

Recuerdo que me dijera que el ejercicio de la Abogacía requiere un régimen de plenas libertades frente al poder político, porque éste siempre tiende a instrumentar la sociedad a su favor. Pareciera, al volver a leerla que estuviera hablando de la España actual.

Gil Robles hijo viniera a hablar de la Abogacía española, a los dos años del llamado “Congreso de León”. Siguiendo la estela de su padre, se había licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca. Entre 1989 y 2004 fue diputado al Parlamento Europeo. Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, en enero de 1997 fue elegido presidente del Parlamento Europeo. Sencillo, cordial, nada dogmático, aquella entrevista, inicialmente para Radio Popular, y luego publicada en prensa, fue uno de mis trabajos de mayor nivel. Recuerdo que me dijera que el ejercicio de la Abogacía requiere un régimen de plenas libertades frente al poder político, porque éste siempre tiende a instrumentar la sociedad a su favor. Pareciera, al volver a leerla que estuviera hablando de la España actual.

Justo un año después de conocer al hijo entrevisté a Gil Robles padre en Vigo. El que había sido jefe de la CEDA había venido en 1973, estando todavía Franco vivo para defender a un funcionario de la CAT (Comisaría de Abastecimientos y Transportes) que habían cogido, como se dice en castellano, como “cabeza de turco” cómo responsable del caso REACE, el robo de miles de litros de aceite depositado en sus cubas por una entidad de la que formaba parte el propio hermano de Franco, Nicolás, como consejero de la sociedad. El juicio una cosa nunca vista en la Audiencia de Pontevedra, presidido por el padre de Mariano Rajoy, del mismo nombre, que impedía, cada vez que Gil Robles lo nombraba, toda citación de Nicolás Franco. Mi entrevista con él tuvo dos partes, una publicaba y otra no. Cuando le pregunté cómo había sido su relación con Franco y me dijo: “Yo con Franco no tuve relación, yo le daba órdenes”, claro en el tiempo en el que había sido ministro de la Guerra. En la entrevista habló de sobra de que era inevitable que en España volver a haber partidos políticos, y noten que hablamos de 1973. Yo estaba consciente de que tenía delante una parte viva de la historia de España.

Una de las cosas más interesantes que me dijo fue que todavía era temprano para hacer un análisis objetivo de la guerra, y vaticinó que, y Franco vivía Franco vivía, que era inevitable que volvería a haber partidos políticos. La grabación se encuentra depositada en el Sonoro de Galicia al disponer de los investigadores. En la entrevista con su hijo, hablamos mucho de su padre y de su tiempo, sobre todo sobre el llamado por el régimen “Contubernio de Munich”, celebrado 5 y el 6 de junio de 1962, en el marco del IV Congreso del Movimiento Europeo. Fue un reencuentro, por primera vez desde el final de la Guerra Civil española, entre la oposición interna al Franquismo (formada por personajes que habían militado en el bando vencedor en 1939), los vencidos del exilio y la “Tercera España”, cuyo elemento más representativo eran Salvador de Madariaga y el propio Gil Robles. Al igual que me diría en otra entrevista su padre, me dijera que la aparición de los partidos políticos sería inevitable. Conocía como era mucho toda la historia de su padre y su papel en la Segunda República. Nacido en España, vivió el exilio familiar en Portugal, cuyo idioma dominaba. Fue, sin duda, la gran figura del europeísmo español. Falleció a los 87 años el 13 de febrero de 2023, dejando una estela imborrable por su labor europeísta y humanista.