El Instituto para la Proyección Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) distinguió a cinco catalanes residentes en en el exterior con el Premio Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols 2026, un reconocimiento a su labor en favor de la difusión de la cultura catalana y el mantenimiento de los vínculos con Cataluña desde el exterior. En la misma ceremonia, la Federación Internacional de Entidades Catalanas (FIEC) entregó su galardón a Xavier Tudela Penya por su trayectoria y contribución a la visibilidad de las comunidades catalanas en el extranjero.

La entrega de premios, correspondiente a la 37.ª edición de estos reconocimientos, se celebró en el Espai Línia de Barcelona. La organización corrió a cargo del IPECC y la FIEC, con la colaboración del medio digital Exterior.cat, después de que, según señalaron los organizadores, la falta de subvenciones del Gobierno catalán obligara a reducir de diez a cinco el número habitual de galardonados.

Los Premios Josep Maria Batista i Roca se convocan anualmente desde 1989 para reconocer a personas de las comunidades catalanas en el exterior y catalanófilos que trabajan para mantener la presencia catalana en el mundo y promover el conocimiento de los Países Catalanes y de su cultura. Con los cinco reconocimientos de este año, el número total de personas distinguidas a lo largo de la historia del galardón asciende a 365.

Xabier Tudela durante la presentación | FIEC

Cinco reconocimientos a la labor de los catalanes en el exterior

Los premiados en esta edición fueron Rosa A. Torres Sabaté, del Casal dels Països Catalans de La Plata (Argentina); Jordi Fernández Torres, primer entrenador catalán de un equipo de la NBA, los Brooklyn Nets de Nueva York (Estados Unidos); Ariel G. Vives, del Casal de Catalunya de Buenos Aires (Argentina); Ignasi Borràs, del Cercle Català d'Álava (País Vasco), y Glòria Llopart, de la Escola Catalana de Zúrich (Suiza).

Todos los galardonados tuvieron ocasión de dirigirse al público y compartir unas palabras durante el acto.

La ceremonia contó también con las intervenciones de Alex Mendoza, nuevo director de Exterior.cat, medio que colaboró en la celebración del encuentro, y de Jordi Domingo, presidente del Consell de la República, invitado por el IPECC. Asimismo, asistió Oriol Làzaro, director general de Cataluña Exterior del Departamento de Unión Europea y Acción Exterior.

La FIEC homenajea a Xavier Tudela Penya

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la entrega del Premio FIEC a Xavier Tudela Penya, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a dar visibilidad y reconocimiento a las comunidades catalanas en el exterior.

Eulàlia Fàbregas, representante de la federación, destacó durante la entrega la huella que Tudela ha dejado a través de su trabajo, perseverancia e iniciativa. También recordó su papel como impulsor de los Premios Josep Maria Batista i Roca, su contribución a la publicación de dos libros sobre los catalanes en el exterior, ya en 1985, y su participación en la creación de la FIEC, organización de la que fue secretario general durante 21 años.

Fàbregas señaló que el reconocimiento pretendía agradecer una trayectoria dedicada a dar visibilidad, voz y fuerza a Cataluña en el extranjero, así como a fortalecer los vínculos entre las comunidades catalanas repartidas por el mundo y las instituciones de Cataluña.

En su intervención, Tudela expresó que recibía el galardón con "mucha emoción, humildad y, sobre todo, gratitud". Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento a las personas y organizaciones que lo acompañaron durante su trayectoria y a quienes le precedieron en la construcción de la red asociativa catalana en el exterior.