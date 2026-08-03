Cinco Hispanos, una empresa con raíces gallegas que mantiene vivo el vínculo entre Galicia y Argentina

La empresa argentina de alimentación Cinco Hispanos, vinculada desde hace más de seis décadas a la tradición empresarial de la colectividad gallega en Argentina, mantiene su apuesta por preservar sus raíces y reforzar los lazos económicos y culturales que unen Galicia con el país sudamericano.

La compañía abordó nuevas posibilidades de colaboración con el delegado de la Xunta de Galicia, Alejandro López Dobarro, durante un encuentro de trabajo celebrado en Buenos Aires, en el que participaron el presidente de Cinco Hispanos, Cándido López Sobrino, y los responsables de Asuntos Corporativos y Estrategia de la empresa, Elsa López y Guillermo Casanova.

La reunión permitió analizar distintas oportunidades para generar nuevas sinergias y favorecer iniciativas que contribuyan a estrechar la relación entre el tejido empresarial gallego y argentino, así como a fortalecer los vínculos con la comunidad gallega residente en el país.

Cinco Hispanos constituye un ejemplo de cómo la emigración gallega contribuyó al desarrollo empresarial de Argentina y de cómo ese legado continúa presente varias décadas después. La compañía ha mantenido su identidad vinculada a sus orígenes y representa una de las iniciativas empresariales surgidas en el entorno de la colectividad gallega que han logrado consolidarse a lo largo de generaciones.

El encuentro sirvió también para poner en valor el papel que pueden desempeñar las empresas de raíces gallegas como espacios de conexión entre ambos territorios. La colaboración empresarial, la promoción de iniciativas vinculadas a la colectividad y la generación de nuevas oportunidades forman parte de las vías que se plantean para seguir estrechando esta relación.

Por su parte, Cándido López Sobrino reafirmó el compromiso de Cinco Hispanos con sus orígenes gallegos y manifestó la voluntad de impulsar iniciativas conjuntas con la Xunta que contribuyan al desarrollo de la comunidad gallega en Argentina.

La reunión se enmarca en la labor de la Xunta para reforzar su relación con el tejido empresarial vinculado a Galicia en Argentina y favorecer nuevas fórmulas de cooperación que permitan mantener y proyectar los vínculos construidos durante décadas entre ambas sociedades.

Al término del encuentro, el delegado de la Xunta de Galicia en Argentina, Alejandro López Dobarro, señaló que “para la Xunta de Galicia es un orgullo recibir empresas como Cinco Hispanos, que mantienen vivo el legado de nuestros emigrantes y continúan construyendo puentes entre Galicia y Argentina”.

López Dobarro explicó, asimismo, que este tipo de reuniones permiten fortalecer la presencia institucional de Galicia en Argentina y abrir nuevas vías de cooperación con compañías que representan el espíritu emprendedor de la colectividad gallega.