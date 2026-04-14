Cine y Memoria en Buenos Aires

En la tarde del domingo 12 de Abril , con el auspicio de la Cátedra Libre de Estudios Gallegos “Alfonso R. Castelao” y la iniciativa de Roberto Soto, se presentó en uno de los Cine Arte más reconocidos de la ciudad, el film de origen gallego "San Simón".

Fue un éxito de convocatoria, sobre todo si tenemos en cuenta la menor afluencia de público a salas, que se ha producido luego de la pandemia, y la temática y estilo de la película.

Escrita y dirigida por Miguel Angel Delgado , quien apeló a un estilo ascético, despojado, eludiendo todo efecto de dramatismo, esquivando las escenas de muerte o dolor expreso. Fiel al carácter gallego la película es intimista, exenta de demostraciones o de efusividad.

Afiche de la película | Celia Otero

Los sucesos apenas se nombran, el blanco y negro de las imágenes nos privan hasta del bello paisaje y nos sumergen en una trama que parece viajar desde los tiempos de la guerra civil y la posguerra.

Nos transporta, sin desbordes, sin imágenes que expliciten los sucesos de los que, en voz baja, se habla, o en general se calla y se sobreentienden.

Comienza en Octubre de 1936 con el inicio de los “campos de concentración”, ejemplificados en la investigación del caso de San Simón, antiguo lazareto reconvertido, ubicado en una pequeña isla de la costa gallega.

Público en la sala durante el estreno | Celia Otero

El protagonista nos lleva de la mano entre sus recuerdos, que, aparecen fragmentados, con omisiones, reconstruidos en su propia memoria que es a su vez recogida por el guionista y director. Es la memoria vicaria.

Desde que su Director, Miguel Angel Delgado, diera una entrevista al programa “Galicia Une”, de radio Enxebre, la difusión que se realizaba a través de las redes sumó la atracción de las palabras de su creador.

Y así fue como la sala del cine resultó pequeña.

Proyección de la película | Celia Otero

Tardamos en retirarnos, el impacto emocional, fieles a nuestra idiosincrasia, tampoco se expresaba entre los asistentes, nos saludamos varias veces, como temiendo no volver a vernos.

La noche del domingo se deslizaba por la calle Corrientes cuando subí al Metro, podía aún sentir la humedad y los olores fétidos, el hambre apenas saciada, e imaginar los paseos, invisibles, pero documentados.

Tal como se expresó en el programa radial, esta película es una pieza fundamental para quienes valoramos la memoria y la cultura de Galicia.