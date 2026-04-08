Galicia contará con una nueva delegación en Buenos Aires para reforzar su presencia

El presidente de la Xunta, en el debate sobre el estado de la autonomía

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado hoy que la administración autonómica va a disponer de una nueva delegación en Buenos Aires, la capital de Argentina.

Según ha indicado, será una sede moderna, ampliada y adaptada a los nuevos tiempos, un espacio digno de Argentina y propio de Galicia.

Con ella, ha indicado durante el debate sobre el estado de la autonomía, la Xunta buscará potenciar los objetivos estratégicos dirigidos a los gallegos y la presencia de Galicia en el exterior, pues hay "muchos gallegos" viviendo en Argentina.

En este punto, ha destacado que Argentina "tiene un peso fundamental" en lo que a gallegos se refiere, dado que en la denominada quinta provincia viven más de 191.000 gallegos de pleno derecho.