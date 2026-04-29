AEGASP acusa a Ana Pontón de ir a Brasil a hacer “turismo político”

El presidente de la Asociación de Emigrantes Galegos en São Paulo (AEGASP), Felipe Pousada Prado, ha cuestionado la reciente visita de la líder del BNG, Ana Pontón, a Brasil, al considerar que no tuvo utilidad práctica para la colectividad gallega, ya que el viaje se centró en una agenda política sin contactos con el tejido económico ni con entidades representativas de la diáspora en São Paulo.

El dirigente de AEGASP ha hecho también referencia al contexto político del país, señalando a Lula da Silva como “un político muy devaluado” y apuntando que “es posible que no gane las elecciones y que ni siquiera se presente”.

En relación con la agenda del viaje, ha criticado la ausencia de reuniones con responsables económicos y sociales, y ha cuestionado especialmente que no se produjeran contactos con el ámbito empresarial, industrial o de promoción económica.

Asimismo, ha censurado la elección de interlocutores institucionales durante la visita, afirmando que “no ha hablado con nadie del área económica” y cuestionando que se mantuvieran encuentros con perfiles vinculados al ámbito de la mujer, en lugar de con responsables de inversión o desarrollo productivo.

Pousada ha llegado a calificar el viaje como “una parvada”, al considerar que no respondió a las necesidades de la colectividad gallega en Brasil, y ha lamentado lo que describe como una falta de “decencia” hacia la diáspora en un país que, recuerda, concentra una de las mayores comunidades gallegas del mundo.

Finalmente, ha comparado este tipo de desplazamientos con los realizados por otras formaciones políticas, asegurando que tanto el PP como el PSOE mantienen una interlocución más directa con las entidades gallegas en el exterior, y ha definido la visita como “turismo político” sin resultados concretos para la colectividad.