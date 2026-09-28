La ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz reunió a representantes de la colectividad española

La ciudad cordobesa de Villa Paz Carlos, fue sede del Primer Encuentro de Entidades Españolas de la República Argentina, una jornada que reunió a representantes diplomáticos de España, autoridades municipales y dirigentes de instituciones de la colectividad española procedentes de distintos puntos del país.

El encuentro tuvo como anfitrión al presidente del Centro Español de Villa Carlos Paz, Héctor Agustín Marín, y contó con la presencia del embajador de España en Argentina, José María Aristegui Laborde, y del cónsul general de España en Córdoba, Alejandro Alvargonzález San Martín.

Por parte del municipio participaron el intendente Esteban Avilés y el secretario de Gabinete, Carlos Alberto Viotti, quienes acompañaron una jornada centrada en el intercambio entre las instituciones españolas y los representantes de la comunidad residente en Argentina.

Foto de familia de los participantes, sobre el escenario | Federación de Sociedades Españolas de Argentina

Entre los participantes estuvieron Lucas Sancho Galfrascoli, presidente del Consejo de Residentes Españoles (C.R.E.) del Distrito Consular Córdoba; Gustavo Yepes, consejero por Córdoba y consejero general, integrante de la Comisión de Educación; y Adriana Cordero, consejera del C.R.E. del Distrito Consular Buenos Aires, vicepresidenta del Centro Zamorano y representante de FEDESPA.

Desde Buenos Aires también viajaron Manuel Pichel, presidente de Residentes de Vigo, y Luis De Domingo, vicepresidente del Centro Burgalés, quienes se sumaron a la representación de las entidades de la colectividad.

Homenaje al embajador | Federación de Sociedades Españolas en Argentina

Reconocimiento al embajador

En el marco de la jornada, el encuentro fue declarado de Interés Municipal por Villa Carlos Paz. Como parte de las actividades protocolares, el embajador José María Aristegui Laborde recibió además las llaves de la ciudad.

La convocatoria puso de relieve la diversidad de entidades que integran la colectividad española en Argentina y la importancia de los espacios de coordinación entre asociaciones, Consejos de Residentes Españoles y representantes diplomáticos.

Bailes tras el encuentro | Federación de Sociedades de Argentina

El encuentro también permitió visibilizar el trabajo que desarrollan estas instituciones en materia de representación de los residentes españoles, promoción de la cultura y preservación de las tradiciones españolas, en un país que mantiene una histórica y extensa vinculación con España.

La reunión de Villa Carlos Paz se planteó, de este modo, como un punto de encuentro para avanzar en una mayor articulación entre las entidades españolas y fortalecer los vínculos institucionales de la colectividad en el territorio argentino.