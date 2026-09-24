Rosario reunirá a dirigentes de la colectividad de todo el país en su primer Congreso Nacional

El presidente de Fedespa, en el centro de la imagen, junto a otros dirigentes de la colectividad

Rosario reunirá a dirigentes de la colectividad española de todo el país en su primer Congreso Nacional

La ciudad de Rosario será escenario los próximos 27 y 28 de noviembre de 2026 del 1° Congreso Nacional de Dirigentes de la Colectividad Española, una convocatoria que reunirá a representantes de asociaciones, federaciones e instituciones españolas de distintos puntos de Argentina para analizar el presente y definir estrategias de futuro para la colectividad.

El encuentro está organizado por la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina (FEDESPA) y el Club Español de Rosario, con el auspicio de la Fundación España, y se desarrollará bajo el lema “Honrar nuestra historia. Pensar nuestro presente. Construir nuestro futuro”.

La cita pretende convertirse en un espacio federal de intercambio de experiencias y elaboración de propuestas ante los principales desafíos que afrontan actualmente las entidades españolas en Argentina. Entre ellos figuran la incorporación de las nuevas generaciones, la formación y profesionalización de dirigentes, la sostenibilidad económica de las instituciones, el trabajo en red y la preservación y renovación del patrimonio cultural.

Los trabajos se articularán en torno a tres grandes ejes: Gestión Cultural, Gestión Institucional y Gestión de Comunicación y Estrategia. En este último ámbito se abordarán cuestiones como la comunicación institucional, la llegada a nuevas audiencias, la transformación digital y el uso responsable de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial.

Dos jornadas de debate y propuestas

El programa comenzará el viernes 27 de noviembre a las 14:00 horas, con la acreditación y recepción de las delegaciones. El acto de apertura está previsto para las 15:00 horas y contará con representantes de las instituciones organizadoras y, según el programa, con autoridades nacionales, provinciales y municipales.

A partir de las 16:00 horas se presentarán los tres ejes de trabajo y comenzará el primer bloque de conferencias y exposiciones. Por la tarde se desarrollarán mesas de intercambio y debate, concebidas como espacios para compartir experiencias, problemas y propuestas entre las distintas entidades.

La primera jornada concluirá con una cena de gala y camaradería, prevista para las 21:30 horas, que buscará favorecer el encuentro entre dirigentes de diferentes regiones del país y el intercambio entre las instituciones participantes.

El sábado 28, los trabajos se retomarán a las 9:00 horas con una síntesis de los debates del día anterior. Posteriormente se celebrarán tres mesas de trabajo simultáneas, una por cada eje temático, con el objetivo de avanzar en conclusiones y propuestas concretas.

El encuentro concluirá con un plenario en el que se presentarán los resultados de las mesas y se planteará la elaboración de una Declaración de Rosario, documento que recogerá los principales consensos y desafíos identificados durante el Congreso. El acto de clausura está previsto para las 12:30 horas.

La huella de la emigración española en Rosario

El Congreso estará acompañado además por un programa de actividades culturales y turísticas destinado a los participantes que lleguen antes o prolonguen su estancia en la ciudad.

Las propuestas permitirán conocer la presencia histórica de la inmigración española en Rosario, con recorridos por edificios y espacios vinculados a la colectividad, una visita patrimonial al Club Español de Rosario, circuitos arquitectónicos e históricos, visitas a lugares emblemáticos de la ciudad y a la ribera del Paraná, además de propuestas gastronómicas y actividades relacionadas con las diferentes comunidades españolas presentes en la ciudad.

La organización plantea el Congreso como un punto de partida para reforzar el asociacionismo español en Argentina, favorecer la formación de nuevos dirigentes y promover la cooperación entre entidades de distintas regiones mediante estrategias comunes de cara a los próximos años.

La inscripción anticipada, con un coste de 30.000 pesos argentinos, permanecerá abierta hasta el 20 de octubre. Después de esa fecha, el precio será de 40.000 pesos.