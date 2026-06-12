Ciudadanía Exterior convoca las ayudas para proyectos de comunicación dirigidos a la colectividad

La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno ha convocado las ayudas correspondientes al Programa de Comunicación, regulado por la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio, una línea de subvenciones que se había supendido en 2020 y que se retoma ahora.

El objetivo de este programa es mantener la difusión informativa y el vínculo institucional de los medios de la emigración con la ciudadanía española en el exterior. Ya en años anteriores, como 2018, 2019 o 2020, estas ayudas se articularon bajo el mismo marco normativo, centrado en facilitar contenidos informativos a través de medios escritos y audiovisuales, así como la distribución de publicaciones en centros y asociaciones de españoles en el extranjero.

En la convocatoria de 2026, las subvenciones están dirigidas a empresas privadas radicadas en España cuyos fines incluyan actividades de comunicación orientadas a este colectivo. El objetivo es financiar acciones en prensa, radio, televisión, cine e internet, además de iniciativas para la difusión de publicaciones especializadas en el exterior.

Según la resolución publicada en BOE este jueves 11 de junio, el programa cuenta con una dotación máxima de 150.000 euros, financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, con un límite de 30.000 euros por entidad beneficiaria.

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOE, y las solicitudes deberán tramitarse a través de los modelos oficiales disponibles en el Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior y en la sede electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.