Claudia Álvarez, Carla Angola, Camila Fernández y Beatriz Gil las cuatro mujeres de la diáspora que recibirán la Medalla de Galicia 2026

Claudia Álvarez, Carla Angola, Camila Fernández y Beatriz Gil, recibirán las Medallas de Galicia 2026, según anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda el pasado lunes. Se trata de cuatro mujeres de la Galicia exterior que representan, según destacó el jefe del ejecutivo gallego, "un ejemplo de integración, arraigo y compromiso" con las comunidades gallegas repartidas por el mundo. La entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo 24 de julio, en el acto institucional que se celebrará en Santiago de Compostela con motivo del Día Nacional de Galicia.

Rueda recordó que la Medalla de Galicia constituye "el galardón más importante" que concede la Xunta y explicó que, en esta edición, el reconocimiento quiere rendir homenaje a la colectividad gallega en el exterior a través de cuatro descendientes de emigrantes que han destacado en ámbitos tan diversos como la empresa, la comunicación, la justicia y la sanidad, manteniendo siempre vivos sus vínculos con Galicia.

"Queremos reconocer no solo a aquellos gallegos que hace décadas tuvieron que salir de Galicia, sino también a sus descendientes, que son un ejemplo de integración y compromiso y que, con su talento y su trabajo, siguen engrandeciendo los territorios a los que emigraron sus familiares sin olvidar nunca sus raíces", señaló el presidente.

El presidente Rueda durante el Concello de la Xunta | Galicia Aberta

Entre las galardonadas figura Claudia Álvarez, empresaria argentina de origen gallego y presidenta del grupo Álvarez Argüelles Hoteles, una compañía familiar nacida en Mar del Plata y con presencia en distintos puntos de América. La Xunta destaca también su estrecha vinculación con Galicia a través de su labor como vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata, desde donde mantiene una intensa actividad de apoyo a la colectividad española y gallega.

La periodista Carla Angola recibirá igualmente la Medalla de Galicia por una trayectoria que la ha convertido en una de las comunicadoras más influyentes de Venezuela. Hija de una emigrante ourensana exiliada tras la Guerra Civil española, desarrolló durante dieciocho años su carrera en Globovisión como presentadora y analista política. En la actualidad reside en Miami, donde dirige su propia plataforma de comunicación digital, seguida por millones de personas en redes sociales.

El Gobierno gallego también distinguirá a Camila Fernández, una de las odontólogas de mayor prestigio en Brasil, tanto por su actividad clínica como por su labor académica y científica. La profesional mantiene además una estrecha relación con la colectividad gallega como presidenta de la Asociación de Empresarios Gallegos en Río de Janeiro, impulsando iniciativas de colaboración entre Galicia y Brasil.

La cuarta Medalla de Galicia recaerá en Beatriz Gil, fiscal jefa de Menores del cantón suizo de Argovia. La Xunta pone en valor tanto su trayectoria profesional como su implicación con el asociacionismo gallego en Suiza, participando de forma activa en actividades sociales y culturales organizadas por la comunidad gallega en Zúrich.