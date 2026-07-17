La Xunta insta al Gobierno a acelerar el traspaso de las competencias sobre los permisos de trabajo

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia, José González, ha urgido este jueves al Gobierno central a "agilizar al máximo posible" el traspaso de las competencias para la autorización inicial de los permisos de trabajo, al considerar que esta materia resulta fundamental para responder a las necesidades del mercado laboral gallego.

En declaraciones difundidas a los medios, González lamentó que, en este asunto, al igual que ocurre en "otros temas", Galicia "parece tener más dificultades que otras comunidades autónomas" en su relación con el Ejecutivo central.

El responsable autonómico recordó que hace más de un año el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que se trataba de un traspaso "factible y sencillo". Sin embargo, criticó que la Xunta permaneció durante meses sin recibir noticias hasta que el Gobierno presentó una primera propuesta que calificó de "claramente insuficiente".

Según explicó, el Ejecutivo ofrecía únicamente 28 metros cuadrados de oficinas y seis puestos de trabajo para asumir la competencia, una dotación que, a juicio de la Xunta, "ni siquiera cubre un tercio de las necesidades" del servicio.

Asimismo, denunció que la propuesta estatal se basa en datos correspondientes a 2024, por lo que reclamó una actualización de las cifras antes de continuar con la negociación.

Ante esta situación, José González solicitó la convocatoria de una nueva reunión técnica para avanzar en el proceso y adaptar el futuro traspaso a las necesidades reales de Galicia.

"Desde Galicia no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a consentir ser menos", concluyó el conselleiro, quien insistió en la necesidad de que el Gobierno acelere unas negociaciones que considera fundamentales para mejorar la gestión del mercado laboral gallego.