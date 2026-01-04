Clavijo expresa su preocupación por la situación en Venezuela y mantiene contacto con las entidades canarias en el país

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó este fin de semana su preocupación por la situación en la que se encuentra Venezuela.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Clavijo explicó que el Ejecutivo canario ha seguido la evolución de los acontecimientos desde las primeras horas del pasado sábado y "hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y con la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas”, señaló.

El presidente canario subrayó la importancia de mantener una comunicación directa con la comunidad isleña residente en Venezuela, a la que se refirió como “nuestro país hermano”, y destacó que la prioridad del Gobierno autonómico es conocer de primera mano su situación.

Asimismo, Clavijo informó que mantuvo contactos con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien le trasladó que el Gobierno de España mantiene un contacto constante con la embajada española en Caracas. “Le he manifestado mi preocupación por la situación de los canarios que viven en nuestro país hermano. Seguiremos en contacto para analizar cómo evoluciona la situación”, añadió el presidente.