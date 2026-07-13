El Club Español de Montevideo celebra su 148 aniversario como referente de la colectividad española en Uruguay

El Club Español de Montevideo conmemoró su 148.º aniversario con un acto institucional en el que participaron representantes de las principales instituciones españolas en Uruguay y en el que se puso en valor la trayectoria de una de las entidades más emblemáticas de la colectividad española en el país.

Entre los asistentes estuvo la delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez, quien destacó el papel que el club ha desempeñado durante casi siglo y medio como espacio de encuentro, convivencia y promoción de la cultura española, además de su contribución a fortalecer los lazos históricos entre España y Uruguay.

Autoridades y directivos del centro brindas por sus 148 años de vida | Galicia Aberta

Domínguez felicitó a la directiva y a los socios por mantener viva una institución que continúa siendo un referente para la colectividad española y resaltó su labor en la conservación del patrimonio común y en la integración de las nuevas generaciones.

La delegada también reiteró el apoyo de la Xunta a las entidades gallegas y españolas del exterior, cuyo trabajo consideró fundamental para preservar los vínculos culturales e históricos con la diáspora y reforzar la identidad gallega y española en Uruguay.