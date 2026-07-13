José González: "La Xunta seguirá trabajando con las asociaciones venezolanas para canalizar la ayuda a los afectados por los terremotos"

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, aseguró que la Xunta continuará colaborando estrechamente con las asociaciones venezolanas y los centros gallegos en Venezuela para apoyar a las personas afectadas por los terremotos registrados en el país. Así lo trasladó tras una reunión de coordinación en la que también participó el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, junto a representantes de la comunidad gallega y venezolana.

En el encuentro participaron, de forma telemática, responsables de la Hermandad Gallega de Venezuela y de la Federación de Centros Españoles de Venezuela, además del presidente de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega) y representantes de las asociaciones venezolanas de las cuatro provincias gallegas.

José González destacó la disposición del Ejecutivo autonómico para seguir trabajando de manera conjunta y adaptar la respuesta a las necesidades que vayan surgiendo sobre el terreno. En este sentido, recordó que la Xunta mantiene activas las ayudas de emergencia dirigidas a emigrantes gallegos y sus descendientes que sufran pérdidas por catástrofes naturales, unas convocatorias cuyo presupuesto puede ampliarse si fuera necesario.

Además, el Gobierno gallego continúa en contacto permanente con los centros gallegos en Venezuela, que se han convertido en puntos de recogida de material, apoyo a las familias afectadas y asistencia social tras la emergencia.

La Xunta también ha activado el convenio con Farmamundi, que permitirá destinar más de 10.700 euros a actuaciones de emergencia, y trabaja para formalizar otro acuerdo con Cruz Roja que movilizará 50.000 euros para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

Durante la reunión, los responsables autonómicos expresaron su solidaridad con las víctimas y subrayaron los estrechos lazos que unen Galicia y Venezuela, donde residen más de 30.300 gallegos, mientras que en la comunidad gallega viven alrededor de 27.600 ciudadanos de nacionalidad venezolana.