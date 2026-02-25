El Club Hispania de la Cámara de Comercio de España en Francia pone el foco en el liderazgo femenino

La Cámara Oficial de Comercio de España en Francia (COCEF) celebrará el próximo martes 24 de febrero una nueva edición de su Club Hispania en París, una cita que se consolida como punto de encuentro para profesionales y empresarias en un ambiente distendido y elegante.

La cita tendrá lugar de 18:30 a 21:30 horas en el hotel Meliá Vendôme, situado en el número 8 de la Rue Cambon, en pleno corazón de la capital francesa. Bajo el sello de la convivencia, el intercambio de experiencias y el impulso a las redes profesionales femeninas, esta edición pondrá el foco en el liderazgo y la multiculturalidad.

La protagonista de la jornada será María Isabel Montiel Jareño, fundadora y directora de ExpaLatinas, quien compartirá su compromiso con el empoderamiento de las mujeres, así como las iniciativas y proyectos que desarrolla desde su organización. Su intervención permitirá visibilizar el papel de las mujeres en entornos internacionales y reforzar el espíritu colaborativo que caracteriza al Club Hispania.

Desde la COCEF destacan que este encuentro se ha convertido en una cita imprescindible para la comunidad empresarial hispanofrancesa, combinando networking de calidad con la puesta en valor del talento femenino en un entorno profesional cada vez más diverso y global.