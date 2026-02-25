De Tenerife al Entroido por Annie Leibovitz

Una pareja con un bronceado en contradicción con el sol en cuarentena desde Reyes hasta Cuaresma preguntó el miércoles pasado por el muelle de Batería de A Coruña. Una cámara para bolsillo de dermatólogo colgaba del cuello del hombre. “Vamos a ver la exposición de Annie Leibovitz en la fundación de Marta Ortega, venimos desde Tenerife”, comentó al agradecer las señas. “Soy arquitecto y la utilizo para los proyectos”, aclaró al percibir que la mirada del interlocutor había quedado enganchada en el logo rojo de una cámara con la que se podría pagar un coche decente. Habían cambiando el Carnaval chicharrero por “una expo que no podíamos dejar pasar” durante el Antroido coruñés.

La actividad cultural es un buen antídoto contra la soledad no deseada. Hay casi diez millones de pensionistas en España, muchos hacen pilates, trabajan las neuronas y viajan.

El día antes, Xosé A. Fraga Vázquez, catedrático en el IES Monelos, académico y divulgador científico, había comentado que no dejaba de sorprenderle la gran afluencia que estaba consiguiendo con las visitas guiadas a la muestra sobre la relación entre el naturalista gallego Víctor López Seoane, que da nombre al cole del chófer, y Charles Darwin, de la que es comisario en el Instituto José Cornide de Estudos Coruñes. La actividad cultural es un buen antídoto contra la soledad no deseada. Hay casi diez millones de pensionistas en España, muchos hacen pilates, trabajan las neuronas y viajan. Un museo es una buena inversión cuando se hace gestión cultural. Yoko Ono arrastró a 2.100 visitantes en el primer fin de semana de su exposición “Insound and Instructure” en el Musac de León. Ayer al mediodía había un grupo de estudiantes y una docena larga de acentos distintos.

El Deportivo inauguró por la tarde su museo en Riazor. En la ciudad de los tres Museos Científicos Coruñeses, que Xosé A. Fraga también dirigió; del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología; de las fundaciones Abanca, Barrié o Luís Seoane; del Kiosco Alfonso; de las exposiciones en el Palexco como la que acaba de presentar Antón Patiño con Rosario Sarmiento de comisaria; de las retrospectivas de la Fundación MOP con fotógrafos de talla mundial o del MEGA de Estrella Galicia nunca falta plan. Tampoco gente. Y el Museo Municipal de Ourense sigue cerrado porque su alcalde piensa que “la gente prefiere ir a la cafetería”. Antes o después de la visita.