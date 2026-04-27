El Cocido de Lalín se promociona en Nueva York como escaparate internacional de la gastronomía gallega

Celebración en la Casa de Galicia del cocido de Lalín en la que participaron el conselleiro de Cultura y el secretario xeral da Emigración

El Cocido de Lalín acaba de dar un nuevo paso en su proyección exterior con una gran celebración en Nueva York, donde más de 450 comensales participaron en un evento organizado en la Casa de Galicia, que por primera vez acogió esta cita gastronómica vinculada a uno de los platos más emblemáticos de Galicia.

La jornada convirtió a la ciudad estadounidense en escaparate internacional de la cocina gallega y de una tradición culinaria estrechamente ligada a la identidad de Lalín y de la comarca del Deza. Durante el acto se desarrolló además un capítulo extraordinario de la Encomenda do Cocido, con el nombramiento de nuevos comendadores.

El menú fue elaborado por cocineros lalinenses desplazados para la ocasión, que reprodujeron la receta tradicional con productos preparados siguiendo los procesos habituales de salazón, ahumado y cocción propios de Lalín, y la celebración se enmarca en la estrategia de internacionalización de la Festa do Cocido, que en los últimos años ha llevado esta cita gastronómica a distintos países y ciudades para reforzar su reconocimiento exterior y su atractivo turístico.

Al acto asistió el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien destacó que el Cocido de Lalín actúa como “embajador internacional de la cultura gastronómica tradicional de Galicia” y lo definió como una expresión culinaria de la identidad del pueblo gallego.

“El cocido es tradición, memoria y comunidad”, señaló el titular de Cultura del Gobierno gallego. Por estos motivos, consideró de “obligado por la historia” esta celebración en la Casa de Galicia en la ciudad neoyorquina, “ideada por el mismo Castelao como lugar de encuentro de los gallegos en la diáspora para conservar nuestra lengua y cultura, que también abarca la gastronomía”, apuntó.

En este sentido, López Campos consideró este reconocido plato de Lalín como la “expresión culinaria de la identidad del pueblo gallego”. “Se refleja en la elección de los productos basada en la excelencia y en el cuidado preciso de los tiempos que requiere cada uno de ellos y en su conjunto”,