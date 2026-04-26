La Xunta destaca el papel de las Casas de Galicia en Barcelona como referente de la galleguidad

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro de trabajo con la presidenta de la Asociación Casas de Galicia de Barcelona y Provincias, en una reunión centrada en conocer la actividad prevista por la entidad para este año y reforzar las vías de colaboración institucional.

Durante el encuentro, Miranda puso en valor la labor que desarrollan las Casas de Galicia en Cataluña, a las que definió como “referente de galleguidad y punto de encuentro de la colectividad”. En este sentido, destacó su papel como espacios fundamentales para preservar la cultura, la lengua y las tradiciones gallegas entre la comunidad residente fuera de Galicia.

La reunión sirvió también para abordar las distintas iniciativas culturales y sociales que impulsa la asociación, así como su función como lugar de referencia para los gallegos asentados en Barcelona y su área metropolitana.

Rodríguez Miranda trasladó además el compromiso de la Xunta de Galicia de continuar respaldando el trabajo de estas entidades en el exterior. Según señaló, las Casas de Galicia son “piezas clave para fortalecer los vínculos con nuestra tierra y garantizar que la galleguidad continúe viva y dinámica también fuera de Galicia”.