La colectividad gallega de Buenos Aires celebra el Día das Letras Galegas en el Instituto Santiago Apóstol

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, participó este viernes en Buenos Aires en los actos de celebración del Día das Letras Galegas organizados por el Instituto Gallego-Hispano-Argentino Santiago Apóstol, donde destacó el papel de la colectividad gallega en el exterior en la conservación y transmisión de la lengua y la cultura gallegas.

Acompañado por el delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro Dobarro, el conselleiro fue recibido por representantes de la Fundación Galicia América, autoridades del Centro Galicia de Buenos Aires y el equipo directivo del centro educativo.

Posteriormente asistió al acto conmemorativo celebrado en el Salón Valle Inclán del instituto, en el que participaron alumnos de infantil, primaria y secundaria con distintas actividades vinculadas a la cultura gallega y a la celebración de las Letras Galegas.

Durante su intervención, Diego Calvo agradeció a la emigración gallega “haber mantenido vivo el espíritu de la galleguidad” y subrayó que la lengua constituye “el gran vínculo entre la Galicia interior y la Galicia exterior”. Asimismo, reconoció el trabajo que desarrollan los centros gallegos y las nuevas generaciones para mantener vivo el legado cultural e identitario de Galicia fuera de la comunidad autónoma.

Encuentro en Buenos Aires con el embajador de España en Argentina

El conselleriro saluda al embajador de España en Argentina | Galicia Aberta

En el marco de su agenda institucional en Argentina, el conselleiro también mantuvo un encuentro en la embajada española en Buenos Aires con el embajador de España en Argentina, Joaquín Arístegui. Durante la reunión intercambiaron impresiones sobre la situación de la comunidad gallega residente en el país y, especialmente, en la capital argentina.