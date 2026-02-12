La Colectividad Navarra de Chile y a la Fundación Casa Vasco Navarra de Antioquia nuevas comunidades navarras en el exterior

El Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior ha propuesto el reconocimiento oficial de la Colectividad Navarra de Chile y de la Fundación Casa Vasco Navarra de Antioquia (Colombia) como nuevas comunidades navarras en el exterior. La decisión se adoptó en la sesión celebrada este martes, 10 de febrero, bajo la presidencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo.

El reconocimiento de ambas entidades se realiza conforme al Decreto Foral 90/2024, de 16 de octubre, que regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo y establece el procedimiento para el registro oficial de comunidades navarras en el exterior.

Durante su intervención, Ana Ollo destacó que este paso es fruto del impulso sostenido a las políticas públicas dirigidas a fortalecer la relación con la ciudadanía navarra fuera de la Comunidad Foral, en el marco de la Estrategia NEXT y del eje “Navarra Global”. “Es una gran alegría comprobar cómo esta apuesta política muestra resultados concretos, como la propuesta de reconocimiento legal a las comunidades que trabajan por Navarra en Chile y Colombia”, señaló.

La vicepresidenta subrayó también la relevancia de la reciente visita institucional a Sudamérica, con motivo del 130º aniversario del Centro Navarro de Buenos Aires, así como el encuentro con la diáspora en Santiago de Chile, iniciativas que —según afirmó— han contribuido a reforzar los vínculos con la comunidad navarra en el exterior.

Además, el Consejo ha propuesto a la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan como vocal correspondiente a la asociación de emigrantes retornados con mayor número de socios.

Segunda reunión del Consejo

Esta ha sido la segunda reunión del Consejo desde su constitución, el pasado 31 de marzo de 2025. En la sesión han participado representantes de centros navarros de Argentina, Francia y distintas comunidades autónomas, así como vocales designados por el Parlamento de Navarra y por la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Por parte del Gobierno foral, además de la vicepresidenta Ollo, han asistido el director general de Acción Exterior y vicepresidente del Consejo, Sergio Pérez, junto a representantes de distintos departamentos y personal técnico de la Dirección General de Acción Exterior.

Navarra Global y apoyo presupuestario

El II Plan de Acción Exterior de Navarra 2025-2028 contempla el eje “Navarra Global”, orientado a reforzar la atención y la relación con la ciudadanía navarra en el exterior, tanto con quienes desean retornar como con quienes optan por continuar fuera, garantizando su acceso a información y participación en la vida de la Comunidad Foral.

En este contexto, el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera ha reforzado en los Presupuestos Generales de Navarra para 2026 las partidas destinadas a ayudas para centros navarros y casas regionales en el exterior. Para el presente año, las subvenciones ascienden a 157.000 euros, destinadas a financiar actividades, mantenimiento e inversiones, y el plazo de solicitud permanece abierto hasta el próximo 27 de febrero.