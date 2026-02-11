Entre la huelga indefinida de médicos que arranca el 16 de febrero, el récord histórico de bajas laborales y el absentismo galopante, España parece un país sin antídoto ni vacuna para su crisis sanitaria. Las bajas por salud mental han crecido un 175% desde 2015 -hasta 671.618 procesos en 2024-, con una duración media que ya supera los 98 días y se ha triplicado entre los menores de 35 años.

La sanidad pública está saturada: listas de espera interminables, saturación de atención primaria y una carencia dramática de psicólogos y psiquiatras que derivan todo a ansiolíticos. Mientras, los médicos reclaman un estatuto propio ante un Estatuto Marco que consideran diluido, convocando paros semanales hasta junio. El coste directo de estas bajas supera ya los 33.000 millones de euros anuales, pero el impacto real -indirecto e inducido- se dispara hasta 129.000 millones.

No es casualidad que la precariedad laboral, las jornadas eternas y la inseguridad multipliquen por 2,5 la duración media de estas bajas. Ni que el absentismo se dispare un 60% en siete años, cebándose especialmente en jóvenes y mujeres. Frente a esta tormenta perfecta -médicos en huelga, profesionales quemados y trabajadores colapsados-, urge un diagnóstico honesto: más inversión en salud mental pública, control riguroso de bajas, reconocimiento como enfermedad profesional y políticas reales contra la precariedad. Porque sin profesionales ni trabajadores sanos, no hay sistema que aguante. ¿O vamos a seguir poniendo parches a una enfermedad estructural? No es la ideología, son realidades cotidianas.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)