La comunidad asturiana de Buenos Aires se prepara para una nueva Gran Fabada

La comunidad asturiana volverá a reunirse el próximo domingo 13 de septiembre entorno al Centro Asturiano de Buenos Aires para celebrar una nueva edición de su tradicional Gran Fabada Asturiana, una jornada pensada para compartir gastronomía, música y tradiciones asturianas.

El encuentro comenzará a las 13.00 horas en Campo Covadonga, situado en la avenida Libertador 1081, y reunirá a familias y amigos en torno a uno de los platos más representativos de Asturias.

La programación combinará la propuesta gastronómica con diferentes actividades culturales y de ocio. La jornada contará con música y baile, con la participación del Conjunto Pelayo y su Banda de Gaitas, además de la actuación de Nuria Vázquez.

El programa incluirá también una misa de campaña y un torneo de bolos, otra de las actividades vinculadas a la tradición asturiana que tendrá protagonismo durante la celebración.

La cita se presenta como una oportunidad para que la colectividad asturiana residente en Argentina mantenga vivas sus costumbres y disfrute de una jornada de convivencia en torno a la gastronomía y la cultura del Principado.

Los organizadores animan a los integrantes de la comunidad, así como a familiares y amigos, a participar en esta jornada y compartir una celebración que busca mantener presente la identidad asturiana entre quienes viven lejos de su tierra de origen.

Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 11 5158-5858.