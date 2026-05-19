Nuevos webinarios para mejorar la integración laboral de los españoles en Alemania

Linea de montaje de vehículos en la planta de Zwickau (Alemania)

La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha anunciado la celebración de dos nuevos webinarios dirigidos a ciudadanos españoles residentes en Alemania interesados en mejorar su situación profesional o reforzar su integración en el mercado laboral alemán.

Las sesiones tendrán lugar el martes 9 de junio de 2026, a las 17:00 horas, y el miércoles 10 de junio, a las 10:00 horas, ofreciendo así dos horarios diferentes para facilitar la participación de los interesados.

La iniciativa forma parte del acuerdo establecido entre las administraciones laborales de España y Alemania junto a profesionales de la Agencia Federal de Empleo alemana, dentro de un programa periódico de orientación laboral dirigido a la comunidad española residente en el país.

Este será el tercer webinario de la serie organizada en el marco de esta cooperación institucional, cuyo objetivo es facilitar tanto la integración laboral como la mejora de las condiciones profesionales de las personas de nacionalidad española que viven en Alemania.

Durante las sesiones se abordarán cuestiones relacionadas con la formación profesional en Alemania, herramientas para la búsqueda activa de empleo, elaboración y presentación de candidaturas laborales, así como distintos programas de apoyo para acceder al mercado laboral alemán.

Los organizadores destacan que estos encuentros pretenden ofrecer orientación práctica y recursos útiles para quienes buscan mejorar sus oportunidades profesionales en un entorno laboral cada vez más competitivo.

La inscripción en el webinario es gratuita y debe realizarse previamente mediante formulario. Las sesiones se desarrollarán a través de la plataforma Teams y el enlace de acceso será remitido a los participantes un día antes de la celebración del evento.