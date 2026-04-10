El Consejo de Comunidades Asturianas se reúne este viernes en Oviedo

El pleno del Consejo de Comunidades Asturianas se reunirá este viernes en Oviedo, en un encuentro que estará presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón.

La sesión se celebrará en el Palacio de los Condes de Toreno, donde Barbón dará la bienvenida a los integrantes de este órgano que representa a la colectividad asturiana en el exterior.

Asistentes al último Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas | Gobierno de Asturias

Al acto asistirán también la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el director general de Reto Demográfico y director en funciones de Emigración y Políticas de Retorno, Marcos Niño; y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Mª Antonia Fernández Felgueroso.

Este órgano consultivo reúne a representantes de centros asturianos de todo el mundo y tiene como objetivo mantener los vínculos entre Asturias y su diáspora, así como canalizar sus demandas y propuestas ante la Administración autonómica.

Visita al Archivo de Indianos-Museo de la Emigración

En el marco de la celebración del Consejo de Comunidades Asturianas, varios presidentes de Centros Asturianos de América y España, junto a representantes de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, visitaron el Archivo de Indianos de Colombres-Museo de la Emigración.

Visita al Archivo de Indianos-Museo de la Emigración | Archivo de Indianos

Durante el recorrido, los asistentes pudieron conocer las instalaciones y el contenido del museo, un espacio dedicado a la memoria de la emigración asturiana y su impacto histórico y social tanto en Asturias como en los países de acogida.

Los representantes de la emigración estuvieron acompañados por el director del museo, Santiago González Romero, quien guio el recorrido y explicó los principales fondos y objetivos del centro, centrados en la preservación y difusión del legado de la emigración asturiana.