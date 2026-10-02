El Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires estrena sede en el histórico Club Español

El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires cuenta desde ahora con una nueva sede. La institución trasladará sus actividades al Club Español de Buenos Aires, uno de los espacios más representativos de la colectividad española en Argentina.

Fundado en 1852, el Club Español está considerado la institución de la colectividad española más antigua del mundo. El histórico edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Poder Ejecutivo Nacional y también Sitio de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva ubicación permitirá al CRE desarrollar sus actividades en pleno centro de la capital argentina, en una de las principales avenidas de la ciudad y con una amplia oferta de transporte público en sus inmediaciones. Una circunstancia que facilitará el desplazamiento de los ciudadanos españoles que recurren al Consejo para realizar consultas y recibir orientación.

Club Español de Buenos Aires | Wikipedia

Entre los servicios que presta el CRE destaca la ‘Atención a la Ciudadanía’, una iniciativa que funciona con cita previa todos los miércoles del año, de manera ininterrumpida. Desde 2022, este servicio ha permitido al Consejo asesorar a más de 4.000 personas sobre trámites y distintas cuestiones relacionadas con la ciudadanía española.

El traslado supone además un componente simbólico para el Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires, el más grande del mundo, ya que sus actividades pasan a desarrollarse en una institución estrechamente vinculada a la historia de la emigración española en Argentina.