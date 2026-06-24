El Consulado de España en Buenos Aires agiliza miles de expedientes de nacionalidad, según el CRE

La presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Buenos Aires, Susana Carbia, y el secretario, Martín Miméndez, mantuvieron en los últimos días, una reunión con el cónsul general de España en la capital argentina, José María Ridao, en la que se abordó la situación de distintos trámites consulares, y en concreto la situación de los expedientes de nacionalidad y las medidas adoptadas para ordenar la tramitación de miles de solicitudes acumuladas en los últimos años.

Según explicaron en un comunicado, de los 12.000 expedientes que permanecían pendientes desde octubre de 2022 y que correspondían a otros consulados españoles en Argentina, tras un año de trabajo, han sido remitidos a las oficinas consulares competentes para continuar con su resolución dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática (LMD).

Paralelamente, el Consulado General de España en Buenos Aires ha recibido y clasificado cerca de 20.000 expedientes procedentes de otros consulados argentinos, al corresponder su tramitación a la demarcación consular de la capital argentina.

Un nuevo sistema para diferenciar los expedientes de Código Civil

Respecto a los expedientes de nacionalidad por Código Civil presentados durante la vigencia de la Ley de Memoria Democrática, el Consulado ha establecido un nuevo procedimiento telemático mediante un cuestionario disponible en su página web.

Esta herramienta permite identificar qué solicitudes deben tramitarse por la vía del Código Civil y cuáles corresponden al procedimiento establecido por la LMD. El sistema está diseñado para que solo continúen aquellos casos que cumplen los requisitos correspondientes, facilitando así la correcta clasificación de los expedientes.

En el apartado relativo a la tramitación de nuevos nacimientos, el CRE señaló que el Consulado se encuentra al día en la inscripción de bebés, así como en la gestión posterior del alta de matrícula y la expedición de pasaportes para los recién inscritos.

El Consejo valoró positivamnte estos avances, como parte del trabajo desarrollado para mejorar la organización de los procedimientos y dar respuesta a las numerosas solicitudes de nacionalidad española presentadas por ciudadanos argentinos y descendientes de españoles.