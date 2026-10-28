El Consello da Cultura Galega explora nuevas vías de colaboración con las diásporas gallegas de Europa

La presidenta del CCG y el alcalde de Ginebra durante la firma

La presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra, recibió la pasada semana al alcalde de Ginebra, Alfonso Gómez Cruz, en un encuentro institucional centrado en explorar posibles vías de colaboración para fortalecer las relaciones con las nuevas diásporas gallegas.

La reunión permitió establecer un primer contacto entre ambas instituciones y abrir la puerta a futuras iniciativas orientadas a mantener y estrechar los vínculos entre Galicia y los gallegos que residen fuera de la comunidad, especialmente aquellos que forman parte de las nuevas generaciones de la emigración.

Gómez Cruz, de origen gallego, visitó la sede del Consello da Cultura Galega, donde firmó en el Libro de Honor de la institución como parte del encuentro.

De Corme a la alcaldía de Ginebra

Nacido en Corme, en el municipio coruñés de Ponteceso, Alfonso Gómez Cruz, emigró a Suiza con 14 años, como tantos hijos de emigrantes que se trasladaron a Suiza, después de pasar parte de su infancia en Galicia junto a sus abuelos.

Sus padres, Emilia y Perfecto Gómez, dejaron Galicia a comienzos de los años sesenta. Su padre trabajó en distintos sectores antes de incorporarse a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que su madre desempeñó diversos empleos. La familia también mantuvo una estrecha relación con el asociacionismo gallego en Suiza: su padre fue uno de los fundadores de A Nosa Galiza, una entidad cultural de la comunidad emigrante.

El alcalde de Ginebra durante la firma en el libro de Honor | Consello da Cultura Galega

Otro referente importante en su vida fue su abuelo Manuel, maestro republicano represaliado durante la dictadura franquista. Según ha relatado el propio Gómez la memoria familiar y las conversaciones sobre la historia de España influyeron en su formación y en su sensibilidad política.

Su trayectoria profesional comenzó lejos de la política municipal. Economista de formación, trabajó entre 1989 y 2004 en el Comité Internacional de la Cruz Roja, con misiones en países y regiones afectados por conflictos, entre ellos Irán, Sudán y la antigua Yugoslavia. Posteriormente ocupó puestos de gestión en la Administración y en el ámbito cultural de Ginebra, antes de consolidar su carrera política.

Una trayectoria ligada al ecologismo y los derechos humanos

Gómez Cruz se incorporó a Los Verdes de Ginebra en 2004, después de haber pasado por el Partido Socialista. Fue concejal municipal y, en 2020, resultó elegido para formar parte del Consejo Administrativo de la ciudad, el órgano ejecutivo municipal.

En junio de 2023 asumió por primera vez la alcaldía, una función que en Ginebra rota anualmente entre los integrantes del ejecutivo. Volvió a ocupar el cargo entre junio de 2025 y mayo de 2026, mientras continuaba al frente de competencias municipales relacionadas con las finanzas, el medio ambiente y la vivienda. Fue reelegido para el Consejo Administrativo en abril de 2025

La lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos humanos han sido dos de los ejes de su discurso público. Entre las áreas de actuación asociadas a su gestión figuran la movilidad sostenible, la rehabilitación energética de edificios, la protección de los espacios verdes y las políticas de vivienda.