La Xunta y el Consello da Cultura Galega ponen en marcha nuevas iniciativas para preservar la memoria de la emigración

Reunión en Santiago entre la directiva del Consello da Cultura y la Xunta

La Xunta de Galicia y el Consello da Cultura Galega reforzarán este año su colaboración para desarrollar nuevas actividades vinculadas a la conservación y difusión del legado de la emigración gallega, con iniciativas que incluirán exposiciones, publicaciones y proyectos de recuperación documental.

Así se puso de manifiesto en el encuentro mantenido en Santiago de Compostela entre el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, quienes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la memoria histórica de la diáspora gallega.

El acuerdo renovado entre ambas instituciones contará con una aportación de 50.000 euros por parte del Gobierno gallego y permitirá al Consello da Cultura Galega desarrollar durante 2026 distintas acciones centradas en la promoción y preservación del patrimonio cultural de la emigración.

Entre los proyectos previstos figuran la organización de exposiciones temáticas, la publicación de libros especializados y la puesta en marcha de un proyecto de memoria gráfica sobre la arquitectura indiana en Galicia, una de las huellas patrimoniales más visibles dejadas por la emigración retornada.

Además, el convenio contempla avanzar en la localización, inventariado y digitalización de documentación histórica y publicaciones pertenecientes a sociedades de emigrantes gallegos, así como de otros fondos relacionados con la emigración gallega repartidos tanto dentro como fuera de España.

Desde la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración se colaborará también en la coordinación de estas iniciativas, facilitando el contacto con entidades gallegas de la diáspora para la conservación de material documental y participando en la definición de las publicaciones y exposiciones que se desarrollarán al amparo del acuerdo.

En la reunión participaron asimismo el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el gerente del Consello da Cultura Galega, Marcelino Fernández.

Durante el encuentro, ambas instituciones valoraron positivamente el impacto de las iniciativas emprendidas conjuntamente en los últimos años, destacando su repercusión tanto en Galicia como en el ámbito internacional para preservar y divulgar la memoria de la emigración gallega y reforzar los vínculos con la colectividad exterior.