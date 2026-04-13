Convocada la II edición del Premio Literario María Luisa Castellanos sobre emigración y retorno

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias ha convocado la segunda edición del Premio Literario María Luisa Castellanos, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno del Principado de Asturias con el objetivo de reconocer obras inéditas que aborden la emigración asturiana desde una perspectiva amplia y plural.

El plazo para presentar originales permanecerá abierto hasta el 9 de junio de 2026. Podrán participar personas mayores de 18 años, sin importar su lugar de procedencia, con una única obra por autor. El certamen contempla tres modalidades: narrativa, poesía y teatro.

Las obras deberán centrarse en la emigración asturiana en cualquiera de sus dimensiones, incluyendo el fenómeno del retorno, las causas que motivan la partida y las distintas realidades vinculadas a la diáspora, tanto desde enfoques reales como ficticios. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no haber sido presentados a otros concursos.

En cuanto a los requisitos. los textos podrán estar escritos en castellano, asturiano o eonaviego, con una extensión máxima de 40 folios, en formato Times New Roman tamaño 11, interlineado 1,5, numerados y a una sola cara. Además, deberán presentarse sin firma y con el título visible en la primera página.

Cartel de la Premio Literio María Luisa Castellanos | Gobierno de Asturias

El premio repartirá un total de 6.000 euros: 3.000 para el primer galardón, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero, además de los correspondientes diplomas acreditativos. La entrega está prevista para el 18 de diciembre de 2026, coincidiendo con el Día Internacional del Migrante.

En su primera edición, el certamen reunió más de treinta obras en sus tres categorías, consolidándose como un espacio de creación y reflexión en torno a la memoria migratoria asturiana.

El premio rinde homenaje a María Luisa Castellanos, escritora, periodista y activista natural de Llanes, destacada por su compromiso con los derechos de las mujeres y la promoción cultural de Asturias.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de los registros electrónicos habilitados o de manera presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía del Principado. Toda la información sobre la convocatoria está disponible en el procedimiento PREM0036T01 del portal institucional miPrincipado.