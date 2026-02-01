Convocada una nueva edición de los Premios Langreanos en el Mundo

El salón de actos del Ayuntamiento de Langreo acogió la presentación oficial de la convocatoria de los Premios Langreanos en el Mundo 2026, unos galardones que reconocen la trayectoria, el compromiso y la proyección exterior de personas y entidades vinculadas al concejo. La cita sirvió para anunciar que las bases de esta nueva edición ya están publicadas y la convocatoria se encuentra abierta.

Organizados por la Asociación Langreanos en el Mundo, los premios mantienen su doble modalidad: el Premio Langreanos en el Mundo, destinado a reconocer trayectorias personales y profesionales destacadas, y la Distinción Solidaria “Falo Cadenas”, orientada a visibilizar iniciativas de carácter humanitario y solidario desarrolladas de forma altruista, especialmente en el ámbito internacional.

El Premio Langreanos en el Mundo está dirigido a personas con vinculación al municipio —por nacimiento, residencia, trayectoria profesional o sentimiento de pertenencia— que hayan destacado fuera de Asturias en ámbitos como la cultura, la ciencia, el deporte, la empresa, el compromiso social o la acción humanitaria, contribuyendo a proyectar una imagen positiva de Langreo en el exterior.

Por su parte, la Distinción Solidaria “Falo Cadenas” reconoce a personas, colectivos o entidades que hayan desarrollado acciones solidarias de manera desinteresada, priorizando aquellas iniciativas de carácter discreto y con impacto real en comunidades o colectivos en situación de vulnerabilidad, especialmente fuera del territorio nacional.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2026. Las propuestas podrán ser presentadas por instituciones, asociaciones o personas físicas, mediante el formulario oficial recogido en las bases, y deberán ir acompañadas de una memoria justificativa y de la documentación acreditativa correspondiente. Las candidaturas podrán remitirse tanto por correo electrónico como por vía postal a la Asociación Langreanos en el Mundo.

El fallo de los premios corresponderá a un jurado compuesto por representantes institucionales, miembros de la asociación organizadora y personas de reconocido prestigio en distintos ámbitos, que valorarán especialmente la trayectoria, el impacto social y la vinculación con Langreo de las candidaturas presentadas. Los galardones se entregarán en un acto público cuya fecha se dará a conocer próximamente.

Durante la presentación, los organizadores destacaron la importancia de estos premios como un espacio de reconocimiento y reencuentro con la diáspora langreana, así como una herramienta para reforzar los lazos entre el concejo y quienes, desde distintos puntos del mundo, mantienen viva su vinculación con Langreo.