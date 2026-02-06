El III Premio Memoria de la Emigración Española ya tiene ganador: Sebastián Gertrúdix Torres, un español en Guinea Ecuatorial

El relato "Mi vida en las plantaciones de Fernando Poo", de Sebastián Gertrúdix Torres, ha sido el ganador del Primer Premio del III Premio Memoria de la Emigración Española, convocado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de rescatar, preservar y difundir las vivencias personales vinculadas a la emigración española.

El jurado valoró especialmente la fuerza testimonial del relato ganador, que reconstruye una experiencia migratoria poco conocida y aporta una mirada directa sobre la vida laboral y social de los emigrantes españoles en el continente africano.

El primer accésit fue otorgado al trabajo "Manuel-María López y López (1907-1979). El eco de la memoria", presentado por Jorge López y Edith E. Testa, una investigación de carácter biográfico que recupera la trayectoria vital de un emigrante español y el legado transmitido a través de generaciones. En cuanto, al segundo accésit recayó en Mirtha Adriana González por el relato "Del verde de Asturias a la inmensidad de la Patagonia argentina", una narración que conecta la emigración asturiana con el desarrollo del mundo rural y ganadero en Argentina, destacando el arraigo y la adaptación en tierras lejanas.

Además, el certamen concedió una mención honorífica a Jhonny Alexander Castro Trujillo por "Del Bar la Chata a Castro Café", un trabajo que pone el foco en el emprendimiento, la transmisión cultural y la construcción de identidad a partir de la experiencia migratoria.

En esta tercera edición, el Premio Memoria de la Emigración Española ha contado con una notable participación, con trabajos procedentes de distintos países de América, Europa y África.

El jurado, integrado por especialistas en historia, migraciones y memoria social, subrayó la alta calidad literaria y documental de las obras presentadas, así como su valor para comprender la diversidad de trayectorias de la emigración española y su impacto social y cultura

Con la convocatoria de la IV edición el certamen refuerza su vocación de convertirse en un archivo vivo de historias personales que ayudan a entender una parte fundamental de la historia contemporánea de España, poniendo rostro y voz a quienes protagonizaron la emigración y contribuyeron al desarrollo de las comunidades de acogida sin perder el vínculo con su tierra de origen.