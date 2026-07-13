Convocada la V edición de los Premios Participa-Acció para fomentar la participación ciudadana y el asociacionismo

La Generalitat Valenciana ha convocado la quinta edición de los Premios Participa-Acció, una iniciativa destinada a reconocer y promover proyectos que fomenten la participación ciudadana, el asociacionismo y la implicación de la sociedad civil en los asuntos públicos.

La convocatoria, impulsada por Jorge Salvador Tárrega, director general de Participación y de los Cevex, tiene como objetivo distinguir iniciativas desarrolladas por entidades, asociaciones y otros colectivos que contribuyan a fortalecer el tejido asociativo y a favorecer la colaboración entre la ciudadanía y las administraciones públicas.

Los galardones buscan poner en valor las buenas prácticas en materia de participación, incentivar el desarrollo de nuevos proyectos y visibilizar experiencias que promuevan una sociedad más participativa, inclusiva y comprometida con el interés general.

La Generalitat ha señalado que esta quinta edición mantiene su apuesta por reconocer el papel de las asociaciones y organizaciones sociales como agentes fundamentales para impulsar la participación democrática y la cohesión social.

Las bases de la convocatoria establecen las categorías, requisitos y plazos para la presentación de candidaturas, que podrán optar al reconocimiento aquellas iniciativas que destaquen por su impacto social, capacidad de innovación y contribución al fortalecimiento de la participación ciudadana.